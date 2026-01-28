「多くを学ぶ事ができた」ブラジル人FWがC大阪での２年間に想い。母国クラブへ完全移籍「これからもずっと応援し続けます」
セレッソ大阪は１月28日、ヴィトール・ブエノのクルーべ・ド・レモ（ブラジル）への完全移籍を発表した。
V・ブエノは2024年にC大阪に加入。１年目はJ１で21試合に出場し、３ゴール・４アシストを記録。２年目の昨季は、17試合で３ゴールをマークしていた。
ブラジル人FWはクラブの公式サイトで「セレッソ大阪に加入してからの２年間、チームメイト、スタッフ、クラブの関係者の方々、そしてサポーターの皆さんにはどんな時にも変わらないサポートをしていただき心から感謝しています」と伝え、こう続けている。
「試合にもっと出るためには何が必要か、常に考えながら過ごした２年間でしたが、その中で多くを自分なりに学ぶ事ができたと思っています。クラブを離れる事にはなりますが、これからもセレッソ大阪をずっと応援し続けます。ムイト・オブリガード！」
日本のキャリアで得たものがあったようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
