BTS¥¸¥ß¥ó¤¬ÆóÌÌ¶À¤ÇÍ·¤Ö¡È3¿¬¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö°ìÀ¸²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë°¦¤ª¤·¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á
BTS¤ÎJIMIN¡Ê¥¸¥ß¥ó¡Ë¤¬¡¢Instagram¤Î¥¹¥Èー¥êー¥º¤ò¹¹¿·¡£ÆóÌÌ¶À¤ÇÍ·¤Ö¤ªÃãÌÜ¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①②③¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡ª¥¸¥ß¥ó¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È
¢£BTS¥¸¥ß¥ó¤Î¤ªÃãÌÜ¤Ê¡Ö3¿¬¡×¥·¥ç¥Ã¥È
JIMIN¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥ëー¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿1Ëç¡£µÓ¤òÂ·¤¨¡¢¤ª¤·¤ê¤òÆóÌÌ¶À¤ËÆÍ¤½Ð¤·¤¿JIMIN¤Ï¾¯¤·ÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¶»¤ÎÁ°¤ÇÎ¾¼ê¤ò°®¤ê¡¢·Ú¤¤¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ýー¥º¤ò¤¹¤ëJIMIN¤Î¿¿²£¤È¸å¤í»Ñ¤¬ÆóÌÌ¶À¤Ë¼Ì¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ë¡¢JIMIN¤Ï´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ö3¿¬¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¤Ê¤ó¤È¤â¤ªÃãÌÜ¤ÊJIMIN¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö°ìÀ¸²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¸¥ß¥ó¤Á¤ã¤ó¤ò3Êý¸þ¤«¤é¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö¥¸¥ß¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î²Ä°¦¤µßÚÎö¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë°¦¤ª¤·¤¤¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤ë～¡×¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
BTS JIMIN¤Î¥¹¥Èー¥êー¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
https://www.instagram.com/stories/j.m/
¢£BTS¥¸¥ß¥ó¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥«¥á¥é¤ä¥Á¥§¥¤Ç»£¤Ã¤¿¥»¥ë¥Õ¥£ー¤ò¸ø³«
ºòÇ¯Ëö¡¢JIMIN¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇInstagram¤ÇÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¿¼Ì¿¿¤òÁ´¤Æºï½ü¡£2025Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤ËÅê¹Æ¤òºÆ³«¤µ¤»¤¿¸å¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥«¥á¥é¤ä¥Á¥§¥¤Ê¤É¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥»¥ë¥Õ¥£ー¤ä¡¢JUNG KOOK¡Ê¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¥×¥é¥¤¥Ùー¥È´¶ËþºÜ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£