杉本商事 <9932> [東証Ｐ] が1月28日午前(11:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比19.1％減の19.5億円に減り、通期計画の29.6億円に対する進捗率は65.9％にとどまり、5年平均の77.7％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.0倍の10億円に急拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比17.5％減の10.4億円に減り、売上営業利益率は前年同期の8.3％→7.0％に悪化した。



