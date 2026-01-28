11時の日経平均は360円安の5万2973円、信越化が95.26円押し下げ 11時の日経平均は360円安の5万2973円、信越化が95.26円押し下げ

28日11時現在の日経平均株価は前日比360.27円（-0.68％）安の5万2973.27円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は152、値下がりは1420、変わらずは23と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均マイナス寄与度は95.26円の押し下げで信越化 <4063>がトップ。以下、ファストリ <9983>が94.66円、ファナック <6954>が27.24円、日東電 <6988>が22.06円、中外薬 <4519>が19.05円と続いている。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を124.34円押し上げている。次いでフジクラ <5803>が67.85円、東エレク <8035>が46.13円、住友電 <5802>が14.01円、ルネサス <6723>が5.53円と続く。



業種別では33業種中4業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、鉱業、情報・通信、海運と続く。値下がり上位には化学、その他製品、輸送用機器が並んでいる。



※11時0分8秒時点



