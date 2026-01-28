特別な製法で、いつでも挽きたての香りをあなたの生活に提供！【ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ】のコーヒーマシンがAmazonに登場中‼
新年のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。1月27日(火)9時から2月2日(月)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
ネスカフェゴールドブレンドのコーヒーマシンは、香りと味わいにこだわった独自製法で、コーヒーの魅力を一杯ずつ丁寧に届ける。
ネスカフェ独自の「挽き豆包み製法」は、焙煎した豆を細かく粉砕し、抽出液で包み込むことで、空気との接触を抑え、酸化を防ぐ。お湯を注いだ瞬間、淹れたての香りとコーヒー本来の味わいが広がる。
さらに「スターロースティング」では、豆の個性に合わせて焼き分けを行い、時間と温度を徹底管理。繊細に織りなす上質な香りと、すっきりとした後味を実現する。
使用する豆は、ネスレ独自の品質検査を通過した厳選豆のみ。豊かな自然に育まれたコーヒーチェリーから生まれた豆を、丁寧に仕上げている。
香り、味、製法。すべてにこだわった一杯が、日常に上質なひとときをもたらすこと間違いなしだ。
