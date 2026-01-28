テレビ西日本の佐藤有里香アナウンサー（30）が28日までに自身のインスタグラムを更新。1月末で同局を退社することを報告した。

「【ご報告】」とし、「すでにご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、テレビ西日本を1月末で退社することになりました」と報告。「局アナとして走り続けた約7間、大好きなスポーツをはじめ、情報番組やバラエティ、ナレーション、そして“佐藤アナの大酒記”など、たくさんの経験をさせていただき、視聴者や関係者の皆さんにたくさん支えていただきました」と感謝した。

「福岡でいただいた全てのご縁は、私にとって一生の宝物です。本当に感謝の気持ちでいっぱいです」とつづった。

「これからは拠点を東京に移し、新玉ステージでまた一歩踏み出します」と報告。「人生一度きり、人生ギャンブル。これからも攻めの姿勢で、何ごとにも思いきり挑戦し、思いきり楽しみます」と抱負を記した。

「また次の場所でもたくさんの方々にお会いできたら嬉しいです」とし、「これまで本当にありがとうございました。そしてこれからもどうぞよろしくお願いします！」と結んだ。

佐藤アナは宮城県出身。明大卒業後の2019年にテレビ西日本に入社。「KEIBA BEAT」の小倉競馬中継キャスターなどを務めた。大の競馬と酒好きのキャラクターで知られている。