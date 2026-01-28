【バーチャルボーイ Nintendo Classics】 2月17日 配信予定

任天堂は1月27日、サブスクリプションサービス「Nintendo Switch Online + 追加パック」の加入者向けコンテンツ「バーチャルボーイ Nintendo Classics」のタイトル・機能紹介映像を公開した。

2月17日に配信予定の「バーチャルボーイ Nintendo Classics」。Nintendo Switch 2またはNintendo Switch本体を「専用ハード」に組み込むことで、当時と同じように3D映像で配信タイトルをプレイできる。今回の映像では、他の「Nintendo Classics」と同様に「巻き戻し」や「操作をみる／かえる」といった機能が実装されていることが明らかになった。

また、2026年内に追加予定の機能として、バーチャルボーイ本体では赤色のみだった画面の色を黄色、緑色、白色に変更できる「画面の色変更」を予告。さらに、サービス開始時からプレイできるタイトルとして「ギャラクティック・ピンボール」や「バーチャルボーイ ワリオランド アワゾンの秘宝」などがお披露目となった。

加えて、2026年内には10タイトルを追加予定。その中には当時未発売だった「ZERO RACERS」と「ドラゴンホッパー」の2タイトルも含まれている。

【バーチャルボーイ Nintendo Classics タイトル・機能紹介】【「バーチャルボーイ Nintendo Classics」サービス開始時から遊べるタイトル】 ギャラクティック・ピンボール 3-Dテトリス テレロボクサー バーチャルボーイ ワリオランド アワゾンの秘宝 インスマウスの館 T&E ヴァーチャルゴルフ レッドアラーム 【「バーチャルボーイ Nintendo Classics」2026年内に配信予定のタイトル】 マリオクラッシュ マリオズテニス JACK BROS/ ジャック・ブラザースの迷路でヒーホー！ スペースインベーダー バーチャルコレクション バーチャルフィッシング バーチャルボウリング バーティカルフォース V-TETRIS ZERO RACERS（当時未発売） ドラゴンホッパー（当時未発売）

2026年内に10タイトルを追加予定

失敗してもやり直せる「巻き戻し」

いつでも操作ボタンを確認できる「操作をみる」

好きなボタンに操作を割り当てられる「操作をかえる」

2026年内に追加予定の「画面の色変更」

