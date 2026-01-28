R-指定の美人妻「兄は麺 妹はご飯」子ども用の手料理披露「アレンジがすごい」「彩りも栄養もバッチリ」の声
【モデルプレス＝2026/01/28】Creepy Nuts・R-指定の妻でタレントの江藤菜摘が1月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。兄妹それぞれの好みに合わせた子ども用のご飯を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】2児の母・人気アーティストの美人妻「彩りも栄養もバッチリ」ミートソース風アレンジ料理＆スープなど並んだ子どもご飯
江藤は「カレー粉なかったのでミートソース的な感じになりました」「兄は麺 妹はご飯」とつづり、カレー粉がなかったためミートソース風にアレンジした料理を、兄には玄米麺、妹には白ご飯にかけて提供した様子を紹介。わかめやきのこが入った具だくさんのスープも添えられており、兄と妹で具材の大きさを変えるなど、子どもの好みや成長に合わせて細かく工夫する姿勢がうかがえる。
この投稿に、ファンからは「好みに合わせるのが素敵」「臨機応変なアレンジがすごい」「玄米麺のチョイスが健康的」「彩りも栄養もバッチリ」「参考にしたい献立」「スープの具の大きさも変えてるのがすごい」といった声が寄せられている。
江藤とR-指定は2022年に結婚を発表。2023年に長男、2024年に長女が誕生している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】2児の母・人気アーティストの美人妻「彩りも栄養もバッチリ」ミートソース風アレンジ料理＆スープなど並んだ子どもご飯
◆江藤菜摘、兄妹の好みに合わせた子どもご飯を披露
江藤は「カレー粉なかったのでミートソース的な感じになりました」「兄は麺 妹はご飯」とつづり、カレー粉がなかったためミートソース風にアレンジした料理を、兄には玄米麺、妹には白ご飯にかけて提供した様子を紹介。わかめやきのこが入った具だくさんのスープも添えられており、兄と妹で具材の大きさを変えるなど、子どもの好みや成長に合わせて細かく工夫する姿勢がうかがえる。
◆江藤菜摘の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「好みに合わせるのが素敵」「臨機応変なアレンジがすごい」「玄米麺のチョイスが健康的」「彩りも栄養もバッチリ」「参考にしたい献立」「スープの具の大きさも変えてるのがすごい」といった声が寄せられている。
江藤とR-指定は2022年に結婚を発表。2023年に長男、2024年に長女が誕生している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】