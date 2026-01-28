猫に食べさせてはいけない『危険な魚介類』5選 命に関わる恐れや食べた場合の対処法も解説
猫に食べさせてはいけない『危険な魚介類』5選
「魚＝猫の好物」というイメージがありますが、実は猫にとって危険な魚介類も多く存在します。中には少量でも中毒を起こしたり、長期間与えることで体に悪影響を及ぼすものも。
ここでは、猫に与えてはいけない代表的な魚介類5つと、それぞれの危険性について解説します。
1.生のイカ・タコ・エビ・カニ
これらの生食にはチアミナーゼ（ビタミンB1を分解する酵素）が含まれており、猫が摂取すると神経障害を引き起こすおそれがあります。
「ふらつく」「けいれんする」「元気がなくなる」といった症状が現れた場合は、すぐに動物病院を受診しましょう。加熱するとチアミナーゼは壊れますが、味付けや塩分が強い場合も多いため、基本的に与えないのが安全です。
2.青魚（アジ・サバ・イワシなど）
青魚を頻繁に与えると、黄色脂肪症（イエローファット）という炎症性の病気を発症するリスクがあります。
これは脂質の酸化によってビタミンEが不足し、皮下脂肪が炎症を起こす病気です。「背中を触ると痛がる」「しこりがある」といった症状が見られる場合は注意が必要です。
3.貝類（アサリ・シジミ・ホタテなど）
貝類は猫にとって消化が悪く、胃腸に負担をかけやすい食材です。生のままではノロウイルスや寄生虫、腸炎ビブリオなどのリスクもあり、食中毒を起こすこともあります。
加熱しても塩分やミネラルが過剰になるため、猫への摂取は避けましょう。
4.スルメ・干物
スルメや干物は塩分が高く、さらに胃の中で水分を吸って膨張するため、消化不良や腸閉塞を起こす危険があります。
特に乾燥タイプのスルメをそのまま食べてしまった場合は、吐き気・腹痛・嘔吐などが見られることも。個体差はありますが、少量でも危険な場合もあるので、誤食したらすぐに動物病院へ連絡を。
5.フグ・カワハギなど毒をもつ魚
フグのテトロドトキシンや一部のカワハギ類の肝などには強力な神経毒が含まれています。
猫の体重ではごくわずかな量でも致命的になる可能性があるため、調理済みでも絶対に与えてはいけません。海釣り後の処理中などにも、誤って口にしないよう注意が必要です。
誤って食べたときの対処法
猫が危険な魚介類を食べてしまったとき、「少しだけだから大丈夫」と自己判断するのは非常に危険です。
体の小さな猫は、ごく少量でも中毒や消化不良を起こすことがあるため、次のような手順で早めに対応しましょう。
まずは「何を・どれくらい・いつ食べたか」を確認する
食べた魚介類の種類と量、食べた時間をできるだけ正確に把握しておきましょう。
たとえば「生のイカを少し」「干物を1枚」「フグの切り身を口にした」など、情報が細かいほど診察がスムーズになります。魚のパッケージや残りを持参できると、獣医師が成分や毒性を判断しやすくなります。
自宅で“吐かせる”のはNG
人間のように水や塩を使って無理に吐かせる行為は、猫にとって非常に危険です。食道や胃を傷つけたり、誤嚥を起こして呼吸困難に陥る可能性もあります。
自己処置は避け、すぐに動物病院へ連絡し、指示を仰ぐのが鉄則です。
受診時に伝えるべきポイント
動物病院では、以下の情報を伝えると迅速な対応につながります。食べた魚介類の種類、量、食べた時間 その後の様子（嘔吐、ふらつき、けいれん、元気の有無） 持病や普段の食事内容（薬を服用している場合も）
この情報があるだけで、解毒剤や点滴の判断が早まり、救命率を上げることができます。
まとめ
魚は栄養豊富に見えますが、猫にとっては中毒・内臓疾患・感染症のリスクを伴うものも少なくありません。とくに生魚や加工品、味付きの魚は避け、与える場合は必ず加熱済み・塩分控えめのキャットフードを選ぶのが安心です。
「猫＝魚好き」というイメージに惑わされず、安全なごはんで愛猫の健康を守りましょう。
(獣医師監修：葛野莉奈)