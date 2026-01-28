広島カープ、羽月隆太郎容疑者の逮捕受け声明発表 「捜査機関に全面的に協力してまいります」
プロ野球・広島カープは28日、所属する羽月隆太郎が医薬品医療機器法違反（指定薬物の使用）の疑いで逮捕されたことを受け、公式サイトで声明を発表した。
【写真】「悔しいです」… 来季への思いをつづっていた羽月隆太郎
サイトでは「羽月選手に関してのお詫び」と題したお詫び文を掲載。「昨日、当球団所属の羽月隆太郎選手が医薬品医療機器法違反（指定薬物の使用）容疑で逮捕されました」とし、「当球団に所属する選手が今回このような事件を起こし、ファンの皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
「現在、事実関係につきましては確認を進めており、捜査機関に全面的に協力してまいります」とし、「当球団といたしましては本件を厳粛に受け止め、事実が判明次第、適切に対応してまいります」と伝えた。
続けて「広島東洋カープといたしましては、所属選手がこの様な事件を起こしました事を大変重く受け止め、今後このような事態を招くことのないよう、再発防止に向けた取り組みを徹底してまいります」と記載した。
最後は「広島東洋カープを応援していただいているすべての皆様に、あらためてお詫び申し上げます。大変申し訳ございませんでした」と結んだ。
【写真】「悔しいです」… 来季への思いをつづっていた羽月隆太郎
サイトでは「羽月選手に関してのお詫び」と題したお詫び文を掲載。「昨日、当球団所属の羽月隆太郎選手が医薬品医療機器法違反（指定薬物の使用）容疑で逮捕されました」とし、「当球団に所属する選手が今回このような事件を起こし、ファンの皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
続けて「広島東洋カープといたしましては、所属選手がこの様な事件を起こしました事を大変重く受け止め、今後このような事態を招くことのないよう、再発防止に向けた取り組みを徹底してまいります」と記載した。
最後は「広島東洋カープを応援していただいているすべての皆様に、あらためてお詫び申し上げます。大変申し訳ございませんでした」と結んだ。