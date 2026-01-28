俳優の原田龍二（55）の妻で女優の原田愛（52）が27日、自身のインスタグラムを更新。家族での超大物俳優との会食を報告した。

「先日のこと、里見浩太朗さんと久しぶりに家族全員揃ってお会いしました」とつづり、夫や長男、長女、そして俳優の里見浩太朗との会食ショットを披露した。

「息子は物心つく前から 娘は水戸黄門の撮影会中、京都で生まれたので 生まれた時から可愛がっていただいています」とつづった。

「いつまでも若々しくて、本当にお年を聞くと信じられないんです 今年90才を迎えるんですよ！！いつもあちこちゴルフへ出掛けていて シャキンとしているから、祖父のようで祖父じゃない かっこいい素敵な原田パパの大先輩です」「私は自分の祖父母や、原田パパの祖母ともお話しするのが好きでした。里見さんのお話を聞くのもいつも楽しみで、楽しい時間です」と記した。

「京都での思い出話では里見さんが娘の事を さくらこっちへおいでなんて話かけたら 息子が 呼び捨てするな！って怒ったというエピソードが語り継がれてます よく現場へ遊びに行っていたり、お食事をご一緒させてもらっていた京都での日々も懐かしいです」としみじみ。「本当に昨日のことのように思い出しますが もうあれから20年近くも経っているなんて 長い時間が経っても変わらない里見ご夫妻 恐れ多いですが、私達も見習って元気に若々しくゆきたいです」とした。

「今でもこうして時々お誘い下さり いつも子供達のことも励ましてくれます 大切な時間です ありがとうございました」と感謝した。

ハッシュタグでも「#家族」「#食事会」「#京都での思い出」「#黄門様」「#助けさん」と添えた。

この投稿に、フォロワーからは「いい笑顔です」「素敵な関係ですね」「素敵な写真ですね」「里見浩太朗さんが90歳？信じられない！なんて若々しいのー」などのコメントが寄せられている。