スポニチ

写真拡大

　俳優の原田龍二（55）の妻で女優の原田愛（52）が27日、自身のインスタグラムを更新。家族での超大物俳優との会食を報告した。

　「先日のこと、里見浩太朗さんと久しぶりに家族全員揃ってお会いしました」とつづり、夫や長男、長女、そして俳優の里見浩太朗との会食ショットを披露した。

　「息子は物心つく前から　娘は水戸黄門の撮影会中、京都で生まれたので　生まれた時から可愛がっていただいています」とつづった。

　「いつまでも若々しくて、本当にお年を聞くと信じられないんです　今年90才を迎えるんですよ！！いつもあちこちゴルフへ出掛けていて　シャキンとしているから、祖父のようで祖父じゃない　かっこいい素敵な原田パパの大先輩です」「私は自分の祖父母や、原田パパの祖母ともお話しするのが好きでした。里見さんのお話を聞くのもいつも楽しみで、楽しい時間です」と記した。

　「京都での思い出話では里見さんが娘の事を　さくらこっちへおいでなんて話かけたら　息子が　呼び捨てするな！って怒ったというエピソードが語り継がれてます　よく現場へ遊びに行っていたり、お食事をご一緒させてもらっていた京都での日々も懐かしいです」としみじみ。「本当に昨日のことのように思い出しますが　もうあれから20年近くも経っているなんて　長い時間が経っても変わらない里見ご夫妻　恐れ多いですが、私達も見習って元気に若々しくゆきたいです」とした。

　「今でもこうして時々お誘い下さり　いつも子供達のことも励ましてくれます　大切な時間です　ありがとうございました」と感謝した。

　ハッシュタグでも「#家族」「#食事会」「#京都での思い出」「#黄門様」「#助けさん」と添えた。

　この投稿に、フォロワーからは「いい笑顔です」「素敵な関係ですね」「素敵な写真ですね」「里見浩太朗さんが90歳？信じられない！なんて若々しいのー」などのコメントが寄せられている。