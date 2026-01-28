【なだれ注意報】北海道・北見市常呂、網走市、紋別市、佐呂間町、遠軽町、湧別町などに発表（雪崩注意報） 28日10:45時点
気象台は、午前10時45分に、なだれ注意報を北見市常呂、網走市、紋別市、佐呂間町、遠軽町、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町、大空町に発表しました。
【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・北見市常呂、網走市、紋別市、佐呂間町、遠軽町、湧別町などに発表（雪崩注意報） 28日10:45時点
網走、紋別地方では、28日夕方まで風雪や大雪に、29日までなだれに注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■北見市常呂
□なだれ注意報【発表】
29日にかけて注意
■網走市
□なだれ注意報【発表】
29日にかけて注意
□なだれ注意報【発表】
29日にかけて注意
■佐呂間町
□なだれ注意報【発表】
29日にかけて注意
■遠軽町
□なだれ注意報【発表】
29日にかけて注意
■湧別町
□なだれ注意報【発表】
29日にかけて注意
■滝上町
□なだれ注意報【発表】
29日にかけて注意
■興部町
□なだれ注意報【発表】
29日にかけて注意
■西興部村
□なだれ注意報【発表】
29日にかけて注意
■雄武町
□なだれ注意報【発表】
29日にかけて注意
■大空町
□なだれ注意報【発表】
29日にかけて注意