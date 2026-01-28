昨夏の参院選で「不在者投票」悪用…老人ホーム入所者３５人分の投票を偽造した罪に問われた男　初公判で起訴内容認める　大阪地裁

去年７月の参院選で、不在者投票制度を悪用し、意思表示が困難な老人ホーム入所者３５人分の投票を偽造した罪に問われている男の初公判が１月２７日に開かれ、男は起訴内容を認めました。



起訴状などによると、大阪府内の老人ホーム運営会社でエリアマネージャーを務めていた足刈純平被告（３９）は、去年７月の参議院議員選挙をめぐり、不在者投票制度を悪用。



八尾市と泉大津市の老人ホームの入所者で、認知症などで意思表示が困難だった計３５人分の投票について、各ホームの職員に対し、“入所者本人には確認せずに、比例区の投票用紙には会社が推している候補を記入する”ことなどを指示。投票を偽造したとして、公職選挙法違反の罪に問われています。





３５人分の投票用紙は実際に泉大津市選管と八尾市選管に送付され、投票箱に投入されました。３５人の入所者のうち１人が、投開票日に投票所を訪れて投票しようとしたところ、不在者投票が完了している旨を告げられ、家族に相談したことから事件が発覚しました。１月２７日（火）に大阪地裁で開かれた初公判で足刈被告は、起訴内容を認めました。被告人質問では、会社からの指示を否定したうえで、“選管職員が立ち会わないので、不正をしてもばれないと思った”“会社が応援する候補がいて、当選させないといけないと自分で判断して犯行に及んだ”旨を供述しました。同日の論告で検察側は「民主主義の根幹である選挙の公正が害された」と批判し、拘禁刑１年６か月・執行猶予５年を求刑しました。判決は２月６日（金）に言い渡されます。