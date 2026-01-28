TBS「王様のブランチ」の元リポーターとして知られるタレントの鈴木あきえ（38）が、27日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。思い出の曲について語った。

鈴木は2017年に一般男性と結婚、7歳の長男と5歳の長女を育てており、現在第3子を妊娠中。同番組は昨年12月の収録だったため、鈴木は「今妊娠8カ月半ぐらいで、オンエア時期がもう臨月なので、たぶんオンエアを見ながらソワソワしてる」と語った。

そしてこの日は「頑張るママの応援歌SP」を特集。鈴木は、NHK連続テレビ小説「まんぷく」の主題歌にもなったDREAMS COME TRUEの「あなたとトゥラッタッタ♪」を挙げ、「まんぷくが2018年の10月からスタートだったんだけど、第1子を18年の9月に出産して、毎朝絶対まんぷくを見たいと思ってた」と振り返った。

しかし「だいたいこの曲が終わるか終わらないかぐらいで、わーんって泣き出して、私には朝ドラを見る15分もないのかって、その時凄い衝撃的だった」と打ち明けると、番組MCのタレント・藤本美貴は「1人目だしね」と同情。鈴木は「ずっと子守歌にしたりとか、2018年はめちゃくちゃ歌ってました」と当時を懐かしんでいた。