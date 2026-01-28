マーベル・テレビジョンの人気シリーズ新章「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン2の予告編映像が初公開された。ジェシカ・ジョーンズが復帰だ。あわせて、2026年3月25日よりにて独占配信となることも明らかになった。

昼は弁護士、夜はヒーロー、二つの顔を持つデアデビルことマット・マードック（チャーリー・コックス）。悪を滅するためには残虐さもいとわない、ヒーローでありながら闇の住人でもある男の死闘。（MCU）における比類なきハードボイルド作品が帰ってくる。

シーズン1での登場場面は控え目だったカレン・ペイジ（デボラ・アン・ウォール）と安らぎのひと時を過ごすマット。続いて邪悪に登場するのは、シーズン1冒頭でマットの親友フォギー・ネルソン（エルデン・ヘンソン）を殺害したブルズアイ／ベンジャミン・“デックス”・ポインデクスター（ウィルソン・ベゼル）。街は平穏に見えるが、マットの身体に異変が起こる……。

不適な笑みを浮かべる宿敵キングピン／ウィルソン・フィスク（ヴィンセント・ドノフリオ）はシーズン1でニューヨーク市長となったが、本映像ではボクシングの試合に挑んでいる。マット・マードックは行方不明となり、傷ついて倒れる。そこに現れたのは……、トラウマを抱えた私立探偵ジェシカ・ジョーンズ（クリステン・リッター）。旧シリーズ「ザ・ディフェンダーズ」で共演した二人が、再び念願のクロスオーバーを果たす。

死んだはずのフォギーが登場しているのはなぜか？よりハードになった抗争。深まる謎。悪魔のような笑みを浮かべるデアデビル。マーベル実写作品とは思えない、血みどろの激闘が戻ってくる。

悪魔と踊れ。「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン2は2026年3月25日よりディズニープラスにて独占配信。