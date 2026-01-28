À¾Ìî¼·À¥¡¢ÆñÉÂ´µ¼Ô¤ò»Ù¤¨¤ë¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼Ìò¤Ë »³»þÁï¿¿¡õ¿ûÌîÈþÊæW¼ç±é¡Ö90¥á¡¼¥È¥ë¡×ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È²ò¶Ø¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/28¡ÛÇÐÍ¥¤Î»³»þÁï¿¿¤È½÷Í¥¤Î¿ûÌîÈþÊæ¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ö90¥á¡¼¥È¥ë¡×¡Ê3·î27ÆüÁ´¹ñ¸ø³«¡Ë¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¾Ìî¼·À¥¡¢Æî¶×Æà¡¢ÅÄÃæ°ÎÅÐ¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
Èþºé¡Ê¿ûÌî¡Ë¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë²ð¸î»ÜÀß¤Î¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡¦²¼Â¼¹á¿¥Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤ëÀ¾Ìî¡£Æü¤ËÆü¤Ë¿ÈÂÎ¤Î¼«Í³¤¬¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ëÆñÉÂ¤ò´µ¤¦Èþºé¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Â©»Ò¤ÎÍ¤¡Ê»³»þ¡Ë¤¬Èþºé¤È½½Ê¬¤Ë²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°Æ¤¸¡¢2¿Í¤òÀÅ¤«¤Ë¸«¼é¤ë¡£ÃæÀî´ÆÆÄ¤ÏÀ¾Ìî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤´¼«¿È¤ÎÌò¤È¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍý²ò¤µ¤ì¤Æ¡¢¸þ¤¹ç¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¸½¼Â¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤éÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎºÇÁ±¤ò¹Í¤¨¤ë¿¦¶È¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢´¶¾ð¤òÉ½¤Ë½Ð¤·²á¤®¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¾Ìî¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤Ë¤â¤½¤¦¤·¤¿ÍÞÀ©¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
À¾Ìî¤Ï¡Ö±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤¤¤¦¤ª»Å»ö¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÊý¤È¤½¤Î¤´²ÈÂ²¡¢¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤µ¤ó¤ò·Ò¤°Âç»ö¤ÊÌò³ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¤ê¡¢»ñÎÁ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç³§¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤Ê¿´»ý¤Á¤ÇÆü¡¹²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡£¤É¤ó¤Ê²¹ÅÙ´¶¤Ç°ì¿Í°ì¿Í¤Î²ÈÂ²¤ä¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤µ¤ó¤È´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£»£±ÆÃæ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤â¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£²ó¤³¤Î±Ç²è¤òÄÌ¤·¤Æ¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È¿´¤«¤é»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤ÎÌò¤É¤³¤í¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö»³»þ¤µ¤ó¤ÏÍ¤¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÎÉ½¾ð¤äÌÜÀþ¤ÎÆ°¤¡¢Êâ¤Êý¤«¤éÍ¤¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬Þú¤ß½Ð¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Êì¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î»×½Õ´ü¤Î¿Æ»Ò´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âËÜ¿ÍÃ£¤Ë¤·¤«´¶¤¸ÆÀ¤Ê¤¤¤â¤É¤«¤·¤µ¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ûÌî¤µ¤ó¤ÏÌÀ¤ë¤¤¤ª¿ÍÊÁ¤Ç¡¢»£±ÆÃæ¤Î¹ç´Ö¤Ë²¿µ¤¤Ê¤¤»¨ÃÌ¤ò¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤Ð¤ËºÂ¤ê¡¢Èþºé¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤ò¼õ¤±¤È¤á¤ë¾ìÌÌ¤Î»£±ÆÃæ¡¢¼«Ê¬¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤òËº¤ì¤ë¤Û¤É°ú¤¤³¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ç±é2¿Í¤È¤Î»£±Æ»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
Í¤¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¥Ð¥¹¥±Éô¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¦¾¾ÅÄ°É²ÖÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖËÍÃ£¤Ï¤Þ¤À¤½¤ÎÀ±¤Î¹»Â§¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¡ÊKTV¡¿25¡Ë¤ä¡Ö¥ß¡¼¥Ä¡¦¥¶¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×¡Ê25¡Ë¡¢¡ÖÌë¶Ð»ö·ï The Convenience Store¡×¡Ê2·î20Æü¸ø³«Í½Äê¡Ë¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Â³¤¡¢ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤ëÆî¡£ÃæÀî´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¼è¤êÁ¶¤¦¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Æî¤Î»Ñ¤Ë¹¥´¶¤òÊú¤¡¢Èà½÷¤òÈ´Å§¡£Æî¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢°É²Ö¤Î¸ýÄ´¤ò¤è¤ê¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤·¤¿¤â¤Î¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£°É²Ö¤Ï¡¢¼«¿È¤â¼«¸Ê¿äÁ¦¤Ç¤ÎÂç³Ø¿Ê³Ø¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¡¢¿ÊÏ©¤ËÇº¤àÍ¤¤Ë¿Æ¿È¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡£Í¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ´õË¾¤È¤Ê¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò¤É¤³¤í¤òÌÀ¤ë¤¯¹¥±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æî¤Ï¡Ö°É²Ö¤Ï¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¾¯¤·°Â¿´¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¿´¤Îµò¤ê½ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ÆÆÄ¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Í¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤É¤³¤«¤Ç»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡¢¾ï¤Ë»×¤¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò²û¤·¡¢¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿ËèÆü¤¬ÆÍÁ³Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Ë¡¢¤ä¤ë¤»¤Ê¤µ¤ä¤â¤É¤«¤·¤µ¡¢²ù¤·¤µ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð¤¬¸òºø¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤ëÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤°¦¤Î·Á¤Ë¡¢¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÍ¦µ¤¤ä¡¢¿Í¤È¿Í¤¬»×¤¤¤ä¤ë²¹¤«¤µ¤Ëµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë±Ç²è¤Ç¤¹¡×¤ÈËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¡£
Æ±¤¸¤¯Í¤¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¡¢¥Ð¥¹¥±Éô¤Î¸µ¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¦ÂçÊ¿æÆÂÀÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢±Ç²è¡ÖÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤äNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡×¡Ê25¡Ë¡¢¡ÖÌµÌ¾¤Î¿ÍÀ¸¡×¡Ê25¡Ë¤Ê¤É¡¢½Ð±éºî¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤ÅÄÃæ°ÎÅÐ¡Ê¥ë¥Ó¡§¤¿¤Ê¤«¤¿¤±¤È¡Ë¡£°ÊÁ°¡¢ÃæÀî´ÆÆÄ¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë´ÆÆÄ¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤ÆÀ²¤ì¤ÆËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤È¤À¤±¹ð¤²¤Æ¥Ð¥¹¥±Éô¤ò¼¤á¤¿Í¤¤ËÂÐ¤·¡¢¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¿®Íê¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤ëÍ¤¤ËÂÐ¤¹¤ëÊ£»¨¤Êµ÷Î¥´¶¤ò¸«»ö¤ËÂÎ¸½¤·¤¿¡£
ÅÄÃæ¤Ï¡Ö½é¤á¤ÆµÓËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë±£¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤È»Ò¤Î¤É¤¦¤Ë¤â¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤´¶¾ð¤¬¡¢»æ¤Î¾å¤ËÊÂ¤ÖÊ¸»ú¤«¤é¤Ò¤·¤Ò¤·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ø90¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤È¤¤¤¦µ÷Î¥¤Î°ÕÌ£¤Ë¿´¤¬¥°¥Ã¤È¶ì¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈµÓËÜ¤Ç´¶¾ð¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö´°À®¤·¤¿¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤ä¸å²ù¤òÊú¤¨¤¿¿Í¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÛ¤¤¤¬½Å¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤âº£¤Î°ì½Ö¤òÂç»ö¤ËÊú¤¤·¤á¤ë¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤ë¿ÍÃ£¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤³¤Î¡Ø90¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤È¤¤¤¦µ÷Î¥¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤Î¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢Êì¡¦Èþºé¤ò¤Ï¤¸¤á²¼Â¼¡¢°É²Ö¡¢æÆÂÀ¤È¤¤¤Ã¤¿Í¤¤ò¼è¤ê´¬¤¯¿Í¡¹¤ÎÁÛ¤¤¤¬¡¢¡Ö»ä¤Ï´ê¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ¤Íè¤ò¡£¡×¤È¤¤¤¦¥³¥Ô¡¼¤È¤È¤â¤Ë¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿°ìËç¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉ½¾ð¤ò¥¢¥Ã¥×¤ÇÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢Í¤¤Ë´ó¤êÅº¤¦»ëÀþ¤ò°õ¾ÝÅª¤Ë±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Åìµþ¤ÎÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤«¡¢Êì¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤«¡£¾Íè¤ÎÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤ëÍ¤¤Ï¡¢Á°¤ò¸«¿ø¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢¤É¤³¤«ÌÂ¤¤¤ò´¶¤¸¤ëÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¡£°ìÊý¡¢Â©»Ò¤ÎÌ¤Íè¤ò¿´¤«¤é´ê¤¦Êì¡¦Èþºé¤Ï¡¢Í¥¤·¤¯Èù¾Ð¤à¡¢¤½¤ÎÆ·¤Ë¤ÏÎÞ¤¬¤Ë¤¸¤ß¡¢Ê£»¨¤Ê´¶¾ð¤¬¸òºø¤¹¤ë¡£²º¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë²¼Â¼¤È°É²Ö¡¢¤½¤·¤ÆÂÐ¾ÈÅª¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤ëæÆÂÀ¡£¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë´¶¾ð¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á´°÷¤¬Í¤¤ÎÌ¤Íè¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÀÅ¤«¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢¿´¤òÂÇ¤Ä¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
ÃæÀî´ÆÆÄ¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î»£±Æ¤òÃúÇ«¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î³Î¤«¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤äÅÁ¤¨¤¿¤¤ÁÛ¤¤¤¬¡¢´Ñ¤ëÊý¤Ë¤âÍ¥¤·¤¯ÅÁ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°É²Ö¤Ï¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¾¯¤·°Â¿´¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¿´¤Îµò¤ê½ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ÆÆÄ¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Í¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤É¤³¤«¤Ç»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡¢¾ï¤Ë»×¤¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»³»þ¤¯¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉ¬»à¤ËÀÄ½Õ¤òÀ¸¤¤¿³ØÀ¸¥¥ã¥¹¥È¤ß¤ó¤Ê¤È¥Ð¥¹¥±»ØÆ³¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤Ç´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿´ÆÆÄ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢°î¤ì½Ð¤ëÁÛ¤¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËæÆÂÀ¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£
¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë°ì¶Ú¤À¤Ã¤¿Í¤¡£¹â¹»2Ç¯¤Î¤È¤¡¢Êì¡¦Èþºé¤¬ÆñÉÂ¤ò´µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Êì»Ò²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤¿Í¤¤Ï¥Ð¥¹¥±¤ò¼¤á¡¢Èþºé¤ÎÀ¤ÏÃ¤òÍ¥Àè¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤Î»Ù±ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î24»þ´ÖÂÎÀ©¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Í¤¤¬Èþºé¤Î¥±¥¢¤ò¤·¤Ê¤¬¤é²È»ö¤ò¤³¤Ê¤¹Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¹â¹»3Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢Åìµþ¤ÎÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Èþºé¤ò1¿Í¤Ë¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤º¡¢¾ï¤Ë¼ê¸µ¤Ë¤¢¤ë¸Æ¤Ó½Ð¤·¥Á¥ã¥¤¥à¤Î²»¤¬¡¢Í¤¤Î¿´¤Ë½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ë¡£¤½¤Î´ÇÉÂ¤¬°ìÀ¸Â³¤¯¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ´¤ä´õË¾¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÄü¤á¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ëÆü¡¢Ã´Ç¤¤ÎÀèÀ¸¤«¤é¼«¸Ê¿äÁ¦¤Ç¤Î¼õ¸³¤ò´«¤á¤é¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Æü¤ËÆü¤Ë¿ÈÂÎ¤Î¼«Í³¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¯Èþºé¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¾åµþ¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÍ¤¤òÁ°¤Ë¡¢²æ¤¬»Ò¤ÎÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤ò´ê¤¦Èþºé¤Ï¡Ö¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¡¢Âç¾æÉ×¤À¤«¤é¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯À¼¤ò¤«¤±¤ë¤¬¡Ä¡£
¢¡À¾Ìî¼·À¥¡¦Æî¶×Æà¡¦ÅÄÃæ°ÎÅÐ¡Ö90¥á¡¼¥È¥ë¡×½Ð±é·èÄê
Èþºé¡Ê¿ûÌî¡Ë¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë²ð¸î»ÜÀß¤Î¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡¦²¼Â¼¹á¿¥Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤ëÀ¾Ìî¡£Æü¤ËÆü¤Ë¿ÈÂÎ¤Î¼«Í³¤¬¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ëÆñÉÂ¤ò´µ¤¦Èþºé¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Â©»Ò¤ÎÍ¤¡Ê»³»þ¡Ë¤¬Èþºé¤È½½Ê¬¤Ë²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°Æ¤¸¡¢2¿Í¤òÀÅ¤«¤Ë¸«¼é¤ë¡£ÃæÀî´ÆÆÄ¤ÏÀ¾Ìî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤´¼«¿È¤ÎÌò¤È¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍý²ò¤µ¤ì¤Æ¡¢¸þ¤¹ç¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¸½¼Â¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤éÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎºÇÁ±¤ò¹Í¤¨¤ë¿¦¶È¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢´¶¾ð¤òÉ½¤Ë½Ð¤·²á¤®¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¾Ìî¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤Ë¤â¤½¤¦¤·¤¿ÍÞÀ©¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
Í¤¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¥Ð¥¹¥±Éô¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¦¾¾ÅÄ°É²ÖÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖËÍÃ£¤Ï¤Þ¤À¤½¤ÎÀ±¤Î¹»Â§¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¡ÊKTV¡¿25¡Ë¤ä¡Ö¥ß¡¼¥Ä¡¦¥¶¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×¡Ê25¡Ë¡¢¡ÖÌë¶Ð»ö·ï The Convenience Store¡×¡Ê2·î20Æü¸ø³«Í½Äê¡Ë¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Â³¤¡¢ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤ëÆî¡£ÃæÀî´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¼è¤êÁ¶¤¦¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Æî¤Î»Ñ¤Ë¹¥´¶¤òÊú¤¡¢Èà½÷¤òÈ´Å§¡£Æî¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢°É²Ö¤Î¸ýÄ´¤ò¤è¤ê¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤·¤¿¤â¤Î¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£°É²Ö¤Ï¡¢¼«¿È¤â¼«¸Ê¿äÁ¦¤Ç¤ÎÂç³Ø¿Ê³Ø¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¡¢¿ÊÏ©¤ËÇº¤àÍ¤¤Ë¿Æ¿È¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡£Í¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ´õË¾¤È¤Ê¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò¤É¤³¤í¤òÌÀ¤ë¤¯¹¥±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æî¤Ï¡Ö°É²Ö¤Ï¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¾¯¤·°Â¿´¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¿´¤Îµò¤ê½ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ÆÆÄ¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Í¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤É¤³¤«¤Ç»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡¢¾ï¤Ë»×¤¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò²û¤·¡¢¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿ËèÆü¤¬ÆÍÁ³Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Ë¡¢¤ä¤ë¤»¤Ê¤µ¤ä¤â¤É¤«¤·¤µ¡¢²ù¤·¤µ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð¤¬¸òºø¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤ëÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤°¦¤Î·Á¤Ë¡¢¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÍ¦µ¤¤ä¡¢¿Í¤È¿Í¤¬»×¤¤¤ä¤ë²¹¤«¤µ¤Ëµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë±Ç²è¤Ç¤¹¡×¤ÈËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¡£
Æ±¤¸¤¯Í¤¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¡¢¥Ð¥¹¥±Éô¤Î¸µ¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¦ÂçÊ¿æÆÂÀÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢±Ç²è¡ÖÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤äNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡×¡Ê25¡Ë¡¢¡ÖÌµÌ¾¤Î¿ÍÀ¸¡×¡Ê25¡Ë¤Ê¤É¡¢½Ð±éºî¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤ÅÄÃæ°ÎÅÐ¡Ê¥ë¥Ó¡§¤¿¤Ê¤«¤¿¤±¤È¡Ë¡£°ÊÁ°¡¢ÃæÀî´ÆÆÄ¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë´ÆÆÄ¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤ÆÀ²¤ì¤ÆËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤È¤À¤±¹ð¤²¤Æ¥Ð¥¹¥±Éô¤ò¼¤á¤¿Í¤¤ËÂÐ¤·¡¢¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¿®Íê¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤ëÍ¤¤ËÂÐ¤¹¤ëÊ£»¨¤Êµ÷Î¥´¶¤ò¸«»ö¤ËÂÎ¸½¤·¤¿¡£
ÅÄÃæ¤Ï¡Ö½é¤á¤ÆµÓËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë±£¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤È»Ò¤Î¤É¤¦¤Ë¤â¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤´¶¾ð¤¬¡¢»æ¤Î¾å¤ËÊÂ¤ÖÊ¸»ú¤«¤é¤Ò¤·¤Ò¤·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ø90¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤È¤¤¤¦µ÷Î¥¤Î°ÕÌ£¤Ë¿´¤¬¥°¥Ã¤È¶ì¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈµÓËÜ¤Ç´¶¾ð¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö´°À®¤·¤¿¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤ä¸å²ù¤òÊú¤¨¤¿¿Í¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÛ¤¤¤¬½Å¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤âº£¤Î°ì½Ö¤òÂç»ö¤ËÊú¤¤·¤á¤ë¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤ë¿ÍÃ£¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤³¤Î¡Ø90¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤È¤¤¤¦µ÷Î¥¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤Î¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¢¡¡Ö90¥á¡¼¥È¥ë¡×¿´²¹¤Þ¤ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø
¤¢¤ï¤»¤Æ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢Êì¡¦Èþºé¤ò¤Ï¤¸¤á²¼Â¼¡¢°É²Ö¡¢æÆÂÀ¤È¤¤¤Ã¤¿Í¤¤ò¼è¤ê´¬¤¯¿Í¡¹¤ÎÁÛ¤¤¤¬¡¢¡Ö»ä¤Ï´ê¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ¤Íè¤ò¡£¡×¤È¤¤¤¦¥³¥Ô¡¼¤È¤È¤â¤Ë¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿°ìËç¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉ½¾ð¤ò¥¢¥Ã¥×¤ÇÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢Í¤¤Ë´ó¤êÅº¤¦»ëÀþ¤ò°õ¾ÝÅª¤Ë±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Åìµþ¤ÎÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤«¡¢Êì¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤«¡£¾Íè¤ÎÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤ëÍ¤¤Ï¡¢Á°¤ò¸«¿ø¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢¤É¤³¤«ÌÂ¤¤¤ò´¶¤¸¤ëÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¡£°ìÊý¡¢Â©»Ò¤ÎÌ¤Íè¤ò¿´¤«¤é´ê¤¦Êì¡¦Èþºé¤Ï¡¢Í¥¤·¤¯Èù¾Ð¤à¡¢¤½¤ÎÆ·¤Ë¤ÏÎÞ¤¬¤Ë¤¸¤ß¡¢Ê£»¨¤Ê´¶¾ð¤¬¸òºø¤¹¤ë¡£²º¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë²¼Â¼¤È°É²Ö¡¢¤½¤·¤ÆÂÐ¾ÈÅª¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤ëæÆÂÀ¡£¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë´¶¾ð¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á´°÷¤¬Í¤¤ÎÌ¤Íè¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÀÅ¤«¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢¿´¤òÂÇ¤Ä¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡À¾Ìî¼·À¥¡Ê²¼Â¼¹á¿¥Ìò¡Ë¥³¥á¥ó¥È
±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤¤¤¦¤ª»Å»ö¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÊý¤È¤½¤Î¤´²ÈÂ²¡¢¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤µ¤ó¤ò·Ò¤°Âç»ö¤ÊÌò³ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¤ê¡¢»ñÎÁ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç ³§¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤Ê¿´»ý¤Á¤ÇÆü¡¹²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡£¤É¤ó¤Ê²¹ÅÙ´¶¤Ç°ì¿Í°ì¿Í¤Î²ÈÂ²¤ä¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤µ¤ó¤È´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£»£±ÆÃæ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤â ¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£²ó¤³¤Î±Ç²è¤òÄÌ¤·¤Æ¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È¿´¤«¤é»×¤¤¤Þ¤¹¡£»³»þ¤µ¤ó¤Ï Í¤¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÎÉ½¾ð¤äÌÜÀþ¤ÎÆ°¤¡¢Êâ¤Êý¤«¤éÍ¤¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬Þú¤ß½Ð¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Êì¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î»×½Õ´ü¤Î¿Æ»Ò´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âËÜ¿ÍÃ£¤Ë¤·¤«´¶¤¸ÆÀ¤Ê¤¤¤â¤É¤«¤·¤µ¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ûÌî¤µ¤ó¤ÏÌÀ¤ë¤¤¤ª¿ÍÊÁ¤Ç¡¢»£±ÆÃæ¤Î¹ç´Ö¤Ë²¿µ¤¤Ê¤¤»¨ÃÌ¤ò¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤Ð¤ËºÂ¤ê¡¢Èþºé¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤ò¼õ¤±¤È¤á¤ë¾ìÌÌ¤Î»£±ÆÃæ¡¢¼«Ê¬¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤òËº¤ì¤ë¤Û¤É°ú¤¤³¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÀî´ÆÆÄ¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î»£±Æ¤òÃúÇ«¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î³Î¤«¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤äÅÁ¤¨¤¿¤¤ÁÛ¤¤¤¬¡¢´Ñ¤ëÊý¤Ë¤âÍ¥¤·¤¯ÅÁ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Æî¶×Æà¡Ê¾¾ÅÄ°É²ÖÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥È
Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿ËèÆü¤¬ÆÍÁ³Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Ë¡¢¤ä¤ë¤»¤Ê¤µ¤ä¤â¤É¤«¤·¤µ¡¢²ù¤·¤µ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð¤¬¸òºø¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤ëÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤°¦¤Î·Á¤Ë¡¢¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°É²Ö¤Ï¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¾¯¤·°Â¿´¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¿´¤Îµò¤ê½ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ÆÆÄ¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Í¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤É¤³¤«¤Ç»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡¢¾ï¤Ë»×¤¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÍ¦µ¤¤ä¡¢¿Í¤È¿Í¤¬»×¤¤¤ä¤ë²¹¤«¤µ¤Ëµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë±Ç²è¤Ç¤¹¡£
¢¡ÅÄÃæ°ÎÅÐ¡ÊÂçÊ¿æÆÂÀÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥È
½é¤á¤ÆµÓËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë±£¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤È»Ò¤Î¤É¤¦¤Ë¤â¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤´¶¾ð¤¬¡¢»æ¤Î¾å¤ËÊÂ¤ÖÊ¸»ú¤«¤é¤Ò¤·¤Ò¤·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ö90¥á¡¼¥È¥ë¡×¤È¤¤¤¦µ÷Î¥¤Î°ÕÌ£¤Ë¿´¤¬¥°¥Ã¤È¶ì¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´°À®¤·¤¿¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤ä¸å²ù¤òÊú¤¨¤¿¿Í¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÛ¤¤¤¬½Å¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤âº£¤Î°ì½Ö¤òÂç»ö¤ËÊú¤¤·¤á¤ë¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤ë¿ÍÃ£¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£»³»þ¤¯¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉ¬»à¤ËÀÄ½Õ¤òÀ¸¤¤¿³ØÀ¸¥¥ã¥¹¥È¤ß¤ó¤Ê¤È¥Ð¥¹¥±»ØÆ³¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤Ç´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿´ÆÆÄ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢°î¤ì½Ð¤ëÁÛ¤¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËæÆÂÀ¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¡Ö90¥á¡¼¥È¥ë¡×¤È¤¤¤¦µ÷Î¥¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤Î¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡±Ç²è¡Ö90¥á¡¼¥È¥ë¡×¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë°ì¶Ú¤À¤Ã¤¿Í¤¡£¹â¹»2Ç¯¤Î¤È¤¡¢Êì¡¦Èþºé¤¬ÆñÉÂ¤ò´µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Êì»Ò²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤¿Í¤¤Ï¥Ð¥¹¥±¤ò¼¤á¡¢Èþºé¤ÎÀ¤ÏÃ¤òÍ¥Àè¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤Î»Ù±ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î24»þ´ÖÂÎÀ©¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Í¤¤¬Èþºé¤Î¥±¥¢¤ò¤·¤Ê¤¬¤é²È»ö¤ò¤³¤Ê¤¹Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¹â¹»3Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢Åìµþ¤ÎÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Èþºé¤ò1¿Í¤Ë¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤º¡¢¾ï¤Ë¼ê¸µ¤Ë¤¢¤ë¸Æ¤Ó½Ð¤·¥Á¥ã¥¤¥à¤Î²»¤¬¡¢Í¤¤Î¿´¤Ë½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ë¡£¤½¤Î´ÇÉÂ¤¬°ìÀ¸Â³¤¯¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ´¤ä´õË¾¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÄü¤á¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ëÆü¡¢Ã´Ç¤¤ÎÀèÀ¸¤«¤é¼«¸Ê¿äÁ¦¤Ç¤Î¼õ¸³¤ò´«¤á¤é¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Æü¤ËÆü¤Ë¿ÈÂÎ¤Î¼«Í³¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¯Èþºé¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¾åµþ¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÍ¤¤òÁ°¤Ë¡¢²æ¤¬»Ò¤ÎÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤ò´ê¤¦Èþºé¤Ï¡Ö¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¡¢Âç¾æÉ×¤À¤«¤é¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯À¼¤ò¤«¤±¤ë¤¬¡Ä¡£
