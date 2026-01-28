TWICEサナ、ミニボトム姿で圧巻美脚披露「スタイルレベチ」「ポーズあざとくて可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/01/28】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のSANA（サナ）が1月27日、自身のInstagramを更新。ミニボトムのスポーツウェア姿を公開した。
◆TWICEサナ、ミニボトムのスポーツウェア姿公開
サナは「I’m ALO girl」とコメントし、グレーのパーカーとミニボトムのセットアップのスポーツウェア姿を複数枚投稿。ソファーに座り、膝の上に肘をついたポーズでスラリと美しい膝下を見せている。
◆TWICEサナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「脚綺麗すぎる」「ポーズあざとくて可愛い」「圧倒的な美しさ」「女神」「スタイルレベチ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
