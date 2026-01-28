サナ（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/01/28】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のSANA（サナ）が1月27日、自身のInstagramを更新。ミニボトムのスポーツウェア姿を公開した。

【写真】29歳TWICEメンバー「ポーズあざとくて可愛い」胸元＆美脚際立つミニボトム姿

◆TWICEサナ、ミニボトムのスポーツウェア姿公開


サナは「I’m ALO girl」とコメントし、グレーのパーカーとミニボトムのセットアップのスポーツウェア姿を複数枚投稿。ソファーに座り、膝の上に肘をついたポーズでスラリと美しい膝下を見せている。

◆TWICEサナの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「脚綺麗すぎる」「ポーズあざとくて可愛い」「圧倒的な美しさ」「女神」「スタイルレベチ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

