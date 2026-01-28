辻希美の第5子・夢空（ゆめあ）ちゃん「毛が少しずつ伸びてきた」後頭部ショットが話題「頭の形綺麗」「たまらなく可愛い」
【モデルプレス＝2026/01/28】俳優の杉浦太陽が1月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの後頭部ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】辻ちゃんの第5子「頭の形綺麗」毛が少しずつ伸びた後頭部ショット
杉浦は「ユメの毛が少しずつ伸びてきた」とつづり、夢空ちゃんの成長を感じさせる後頭部ショットを投稿。白地にピンクのリボン柄の衣類に包まれた夢空ちゃんの後ろ姿には、柔らかく細い髪が少しずつ伸び始めている様子が写っている。
この投稿には「細くて柔らかい毛がたまらなく可愛い」「頭の形綺麗」「後ろ姿だけでも癒される」「優しいパパの視点が素敵」「ふわふわの服も可愛い」「成長が楽しみ」といった声が寄せられている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に3男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
