NewJeans“引き抜き”疑惑について説明か…ミン・ヒジン元ADOR代表側、本日（28日）記者会見へ

“NewJeansの母”と呼ばれるミン・ヒジン元ADOR代表側が、本日（28日）に記者会見を開く。

ただし、ミン・ヒジン氏本人が出席するかどうかは、現時点では決まっていない。

【画像】“NewJeansから追放”メンバー、涙のライブ配信

1月27日、ミン・ヒジン氏の訴訟代理人である法律事務所ジアムのキム・ソヌン弁護士は、28日午後1時にソウル・鍾路（チョンロ）区の某所で、ミン・ヒジン氏を巡る「NewJeansタンパリング（引き抜き）」疑惑に関する公開記者会見を行うと明らかにした。

キム弁護士は「最近、ミン元代表に対するADORの損害賠償請求訴訟、さらにNewJeansの一部メンバーを対象とした契約解除および損害賠償訴訟が提起されるなか、いわゆる『NewJeansタンパリング』疑惑について真実を伝えるため、今回の記者会見を開催することになった」と説明し、「ミン元代表の出席可否については現在調整中」と述べた。

また、「当初は29日の開催を検討していたが、会場手配の都合により28日に1日前倒しとなった」とし、「これに伴い、ミン・ヒジン元ADOR代表のスケジュール調整を進めている」と明らかにした。

（写真提供＝OSEN）ミン・ヒジン氏

ミン・ヒジン氏を巡るNewJeansタンパリング疑惑は、2024年4月にHYBEがミン・ヒジン氏に対する監査に着手したことで浮上した。当時、HYBEはミン・ヒジン氏が経営権の奪取を試みたと主張。一方、ミン・ヒジン氏は不当な対応だとして反発したが、最終的に理事会の決定によりADOR代表職を解任された。

同年11月、NewJeansは緊急記者会見を開き、「信頼関係の破綻」を理由にADORに対して専属契約の解除を通知した。これに対しADORは、NewJeansを相手取り専属契約の有効確認を求める訴訟を提起。2025年10月、1審裁判所はADOR側の主張を認める判決を下した。

敗訴を受け、NewJeansはメンバー全員がADORに復帰する意向を示したものの、実際に復帰について協議が進んだのはヘリン、ヘイン、ハニの3人のみ。ミンジは復帰を巡ってADORとの協議を継続しており、ダニエルは昨年12月29日、ADORから専属契約解除の通知を受け、グループから外れた。

ADORは、ダニエル、ダニエルの家族1人、そしてミン・ヒジン氏の計3人を相手取り、「今回の専属契約紛争を招き、NewJeansの離脱および復帰の遅れに重大な責任がある」として、総額431億ウォン（約43億円）の損害賠償を求める訴訟を起こしている。