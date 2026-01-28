アオシマ、プラモデル「1/24 リコリス・リコイル TRD JZX100 チェイサー釻98（トヨタ）」が本日1月28日より出荷開始
【1/24 リコリス・リコイル TRD JZX100 チェイサー釻98（トヨタ）】 1月28日 出荷開始 価格：5,720円
青島文化教材社は、プラモデル「1/24 リコリス・リコイル TRD JZX100 チェイサー釻98（トヨタ）」を1月28日に出荷を開始した。価格は5,720円。
本商品はTVアニメ「リコリス・リコイル」より、錦木千束と井ノ上たきなをデザインしたTRDチェイサーを1/24スケールプラモデル化したもの。アオシマオリジナルデザインのキャラクターデカール/シールが付属し、車体の錦木千束と井ノ上たきなデザインを再現することができる。
ベース車はTRD JZX100チェイサーで、成型色はホワイト、サイズは全長約195mm。また、オリジナルデザインの箱ステッカーが付属する。
🏬出荷スタート🚚≡- アオシマPR (@aoshima_PR) January 27, 2026
ザ☆チューンドカー No.IT-02
1/24 リコリス・リコイル TRD JZX100 チェイサー '98（トヨタ）#アオシマ #プラモデル #車好き #リコリスリコイル #TOYOTA pic.twitter.com/zWkQxnge4s
(C) Spider Lily／アニプレックス･ABCアニメーション･BS11