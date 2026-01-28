竹内涼真が主演するドラマ「再会〜Silent Truth〜」（テレビ朝日系）の第3話が、27日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）

本作は、横関大氏の推理小説『再会』をドラマ化。刑事・飛奈淳一（竹内）が、殺人事件の容疑者となった初恋の相手（井上真央）と23年ぶりに再会することで繰り広げられるヒューマンラブミステリー。

刑事・南良理香子（江口のりこ）は新たな視点から、違和感をさらに強めることに。あろうことか、捜査でバディを組む淳一を含め、同級生4人全員への事情聴取をしたいと言い出す。

23年前に人知れず持ち去り、タイムカプセルに封印した殉職警察官・清原和雄（弓削智久）の拳銃。今になって、あの拳銃を持ち出し、スーパー店長殺人事件を起こしたのは一体誰なのか。かつて拳銃を埋めたこと、そしてタイムカプセルの鍵の暗証番号を知るのは、捜査を担当する淳一と、今回の事件の容疑者と目される初恋の相手・岩本万季子（井上）、清原圭介（瀬戸康史）、佐久間直人（渡辺大知）ら同級生4人のみのはず…。

よからぬ疑念と仲間を信じたい気持ちがせめぎ合う中、淳一は彼らと共にタイムカプセルを掘り返すが、やはり拳銃は消えていて…。淳一に疑われていると感じ、険悪な空気に包まれる同級生たち。

そんな中、万季子は元夫でもある圭介から説得され、警察署へ。事件前日にスーパーを訪れた目的について、うその供述をしたことを認める。

放送終了後、SNS上には、「役者さんが上手で、緊張感がヤバかった。みんな怪しく見えて面白い」「初恋の相手が殺人事件の容疑者という運命が皮肉過ぎる。最後は胸がギュッとなって苦しかった」「23年前の拳銃の秘密とか、過去と現在が交錯する構成が秀逸で引き込まれる」「江口のりこさんの取り調べに対して、初めて知ったような圭介のオーバーリアクションな演技は笑った。あなた、今だいぶ怪しい展開になっているよ、と言いたい」などの感想が投稿された。

このほか、南良刑事を演じる江口について、「今週も江口のり子さんが怖過ぎて最高」「コナンくん以上にキレッキレの江口のり子が怖い」「江口さんの取り調べは、何でも喋ってしまいそう」「江口のりこさんの怪演に引き込まれる。鋭い目線がインパクト大」「江口さんがやっている南良刑事がクセがあって好き。江口のり子劇場で面白い」といった声が集まった。