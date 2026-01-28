明治「お菓子でつくるシリーズ」が“超人気クリエイター”と公式コラボ　第3弾は総重量200kg超

株式会社明治は1月28日、「お菓子でつくるシリーズ」の第3弾として、ある「超人気クリエイター」とコラボレーションした企画を発表しました。

このシリーズといえば、2024年に第1弾「お城キット（27万円相当）」、2025年に第2弾「お菓子の遊園地キット（35万円相当）」がそれぞれ5セット限定で発売され、即日完売したことで話題となった企画。第3弾となる今回は、さらにスケールアップした「超巨大建造物」に挑むそうですが……その内容が常軌を逸しています。

■ 自腹で購入していた「超人気クリエイター」と公式がついに合体

今回コラボレーションする「超人気クリエイター」ですが、実は第1弾（27万円相当）と第2弾（35万円相当）を、どちらも自ら購入し、制作の様子を発信していた人物なのだとか。

高額かつ高難度なキットを自腹で楽しんでくれていたという“ピュア”なご縁に加え、そのクリエイターが「バレンタイン当日に、結婚後はじめての誕生日を迎える」というおめでたい節目であることから、明治側が公式オファーを出し、コラボが実現。ある意味では、特大の挑戦状とも言えそうです。

■ シリーズ史上最大！総重量200kg超の「超巨大建造物」

第3弾のテーマは、お城や遊園地を超えるスケールと難易度の「超巨大建造物」。これまでは一般販売もありましたが、今回はそのクリエイター専用に設計された特別仕様です。

驚くべきはその物量で、なんと総重量は200kg超。すでにクリエイターの元には、段ボールの山が送り付けられていると言います。

第2弾の「遊園地キット」でも総重量約110kgでしたが、今回はその倍近く。もはやお菓子作りというより、建築現場の搬入です。

■ 専門家「1人だと1か月以上かかる」……でも公開は2月13日

この無謀とも言える挑戦を監修するのは、第1弾から引き続きアドバイザーを務める「一級お菓子建築士」こと小清水圭太さん（ワールドチョコレートマスターズ2026日本代表）。

小清水さんは今回のキットについて、「第2弾はパティシエチームでも製作に5〜6人で2日間ほどかかったので、第3弾を実際に製作した場合、私1人でも1か月以上はかかると思います」と、戦慄のコメントを寄せています。

プロが1人で作っても1か月以上かかる代物。しかし、動画の公開予定日はバレンタイン前日の2月13日を予定しています。

果たしてその「超人気クリエイター」は誰なのか？ そして、無事に「超巨大建造物」は完成するのでしょうか？結果は2月13日、YouTubeでの動画公開を待ちましょう。

なお、明治ミルクチョコレートの99周年を記念して、2月2日より「時をかけるミルクチョコレートプレゼントキャンペーン」も実施されます。大正、昭和、平成、令和を代表するアイテム（懐中時計や写ルンですなど）が抽選で当たるほか、公式Instagram等では景品動画も公開中です。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026012802.html