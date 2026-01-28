【ひらがなクイズ】正解すると楽しい！ 空欄に共通して入る2文字を埋めよう
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、地理の知識から美容、そしてスポーツニュースなどで見かける言葉などを集めました。パッと頭を切り替えて、共通する2文字を探し出してください。
□□もり
□□にさい
へ□□いる
あじ□□うじゃ
ヒント：頭に使う美容アイテムが隠れています！
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「あお」を入れると、次のようになります。
・あおもり（青森）
・あおにさい（青二才）
・へあおいる（ヘアオイル）
・あじあおうじゃ（アジア王者）
東北の「青森」や、経験の浅い人を指す「青二才」のように「青」という漢字を使った言葉の中に、カタカナ語の「ヘアオイル」や、最強を意味する「アジア王者」が混ざっているのが面白いポイントです。同じ「あお」でも、色のイメージから力強い称号まで、幅広く使われていますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
