県名から美容に関することまで。一見つながりがないように見えますが、同じひらがな2文字を入れるとすべて完成します。1分以内の全問正解を目指してチャレンジ！

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、地理の知識から美容、そしてスポーツニュースなどで見かける言葉などを集めました。パッと頭を切り替えて、共通する2文字を探し出してください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□もり
□□にさい
へ□□いる
あじ□□うじゃ

ヒント：頭に使う美容アイテムが隠れています！

正解：あお

正解は「あお」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「あお」を入れると、次のようになります。

・あおもり（青森）
・あおにさい（青二才）
・へあおいる（ヘアオイル）
・あじあおうじゃ（アジア王者）

東北の「青森」や、経験の浅い人を指す「青二才」のように「青」という漢字を使った言葉の中に、カタカナ語の「ヘアオイル」や、最強を意味する「アジア王者」が混ざっているのが面白いポイントです。同じ「あお」でも、色のイメージから力強い称号まで、幅広く使われていますね。

