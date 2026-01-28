「言い出しっぺなので」片寄涼太、10年前のイケメンショット公開「懐かしすぎ」「言い出しっぺ天才」
GENERATIONS from EXILE TRIBEの片寄涼太さんは1月27日、自身のInstagramを更新。過去のイケメンショットを公開しました。
【写真】片寄涼太の懐かしいイケメンショット
また、「たくさんの思い出がありすぎる楽曲です！ これまでも、そしてこれからも！」と、大切な楽曲への思い入れを熱くつづった片寄さん。
ファンからは、「AGEHA10周年おめでとうございます」「初めてCD買ったのAGEHAでした！」「これからもたくさん歌い続けてね！」「隼くんのスタライで涼太くんが一番に言っていたことを聞きました！さすがです！」「前髪ありの涼太くん好き」「かっこよすぎるからぁ」「懐かしすぎーーー！」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
「初めてCD買ったのAGEHAでした！」片寄さんは「言い出しっぺなので」とつづり、自身の写真を2枚投稿。タキシード姿のモノクロショットです。「#GENE_AGEHA10th2EAR」とハッシュタグが付けられています。2016年に発売された同グループのシングル曲『AGEHA』のリリース10周年を記念し、当時のジャケット写真を披露したようです。10年前の少しあどけなさが残るイケメンぶりが懐かしさも感じられます。
新年のあいさつも3日には「明けましておめでとうございます」と、新年のあいさつを公開していた片寄さん。ファンからは、「今年も良い年になりますように」「応援してます」といった声が寄せられました。今後の投稿も楽しみですね。
