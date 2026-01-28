『きみがぼくになるまで 犬と家族になって一生を見届けた18年』（KADOKAWA）が1月28日（水）から予約開始された。

【画像】犬を愛するすべての人に寄り添うノンフィクションエッセイ

犬とともに人生を歩む人ならいつかは訪れるであろう、愛犬の死。いつかは必ず迎えるその日までに何ができるのか。その「喪失」をどう受け入ればいいのかーー。本書は音楽ライターである黒田隆憲が実際に体験した、愛犬の受け入れから辛い死に至るまで実体験をもとに綴ったノンフィクションエッセイ。

サニーデイ・サービスのボーカルで、インディーズレーベル「ROSE RECORDS」主宰である曽我部恵一が本書の帯コメントを寄せ、挿画を飾るのは、イラストレーターmamが担当した。愛犬と暮らし始めて感じた喜びから、愛犬を失ってペットロスを味わい、その哀しみが和らぐ日まで、犬と暮らしたことのあるすべての人に手に寄り添う一冊。

ミュージシャンの曽我部恵一は「出会いはだいたい似たようなもの。だけど別れ方は何百万通りもあるんだ。かけがえのない愛のストーリー。」と推薦コメントを発表した。

■著者プロフィール黒田隆憲1990年代後半にロックバンドCOKEBERRYでメジャー・デビュー。『山下達郎のサンデー・ソングブック』で紹介され話題に。2013年と2018年には、世界で唯一の「マイ・ブラッディ・ヴァレンタイン公認カメラマン」として世界各地で撮影を行なった。主な共著に『シューゲイザー・ディスク・ガイド revised edition』『ビートルズの遺伝子ディスク・ガイド』、著書に『プライベート・スタジオ作曲術』『マイ・ブラッディ・ヴァレンタインこそはすべて』『メロディがひらめくとき』など。現在は、保護猫の「預かりボランティア」としても活動中。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）