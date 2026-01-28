有権者は初日の訴えをどう受け止めたのか。

27日午前、福岡市南区の西鉄大橋駅前。底冷えがする中、同区の住民（77）は候補者の演説に聞き入っていた。足が悪く、要支援1の要介護認定を受けてデイサービスに通っている。介護保険サービスの自己負担は現在1割。月に約5千円だが、年金暮らしの身にはこたえる。

政府は、自己負担が2割となる人の対象拡大を検討している。「支払いが倍になると生活がもっと苦しくなる。あり得ない」。厚着して手押し車で体を支え「生活者の視点」をアピールする候補者を見つめた。

同市早良区に住む40代女性は休暇のこの日、次女（2）と散歩中に演説会場を通りかかった。フリーランスで仕事をし、次女はふだん保育園に通っている。長女（5）は幼稚園児。2人とも同じ保育園に通わせたかったが、募集に空きがなかった。2カ所を回る送り迎えは「大変」と話す。

首都圏ではNPOなどの子育てサービスが充実していると聞く。「地域格差がないように、子育て支援の拡充を図ってほしい」と論戦を注視する。

福岡県大牟田市で大学生と高校生の娘を育てるシングルマザー（40）は、張られたばかりの候補者のポスターを見比べた。物価高で、ペットボトルのお茶は買わずに水筒を持参するなどこまめな節約を心がける。複数の政党が消費税減税を競って公約に掲げる今回の選挙。期待したい気持ちはあるが、どの主張も財源の十分な説明がないと感じる。「本当に実現できるのか。調子のいいことを言っているだけではないか」といぶかる。

イチゴ農家は今が収穫の最盛期。同県桂川町の住民（46）はテレビのニュースで「きょうが公示だった」と思い出した。資材の高騰で経営環境は厳しく、従業員を雇えなくなり、すべて1人で作業せざるを得なくなった。「生産現場を守る施策を打ち出してもらいたい」。画面の候補者に切実な思いをぶつけた。

この3カ月で与野党ともに枠組みが急変した。「どの党を信用すればいいのか」と佐賀県鳥栖市の住民（75）は戸惑っている。新聞をじっくり読んで投票先を吟味する。

福岡市早良区の男性会社員（28）が投票判断の基準に置くのは「政治とカネ」だ。「裏金をもらった議員がどさくさ紛れに復活するのではないか」と憤る。投稿サイトで政治関連の動画を毎日チェックし、投票に臨むという。 （泉岡さくら、児玉珠希、御厨尚陽）