アニメ「けものフレンズ」などに出演した声優・山下まみ（38）が28日までに自身のインスタグラムを更新。第1子出産を公表した。

「いつも応援してくれる皆様、関係者の皆様へ すでにXではご報告させていただき、たくさんの温かいお言葉を頂きましたが…」としたうえで「私事ではございますが、昨年、第一子を出産いたしました」と第1子出産を改めて報告した。

「スケジュールの調整や温かなお心遣いをいただいた関係者の皆様、本当にありがとうございました」と周囲へ感謝。「初めてのことばかりで毎日あたふたしながらも、小さな命と向き合う時間を大切に、1日1日を過ごしてきました」とつづった。

「今は少しずつ心にも余裕が生まれ、ドキドキしながらも、愛おしさと感謝でいっぱいの日々です」と現状を明かし、「お仕事も少しずつ再開し、より一層精進してまいりたいと思っております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と記した。

また、Xとの報告に時差があったことに「私のインスタが、爆裂夜泣きの解決グッズを調べるSNSと化しており、自分が投稿できるんだということをすっかり忘れていたからです」と説明。「そんな私ですがよろしくお願いいたします」とした。

日本テレビ「恋のから騒ぎ」13期生、札幌テレビ放送「What's New?+Cute」3期メンバーで、かつてはタレントとして活動。2007年、「ミス龍が如く5を探せ！」のオーディションで札幌地区代表に選ばれ、ゲーム出演と同時に声優としてもデビュー。大ヒットアニメ「けものフレンズ」などに出演。2022年4月、SNSで結婚を発表。今年1月19日、Xで第1子出産を発表していた。昨年11月には赤坂氷川神社での神前式の様子をアップしていた。