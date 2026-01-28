僕イケてる？ 洗面台で身だしなみチェックをする“スタンドアッププードル”に「中に人間入ってるかと思った」「スキンウォーカーじゃん」
まるで人間のように洗面台で身だしなみチェックをするスタンダードプードルのTikTok投稿が428万再生され、話題に。投稿には「着ぐるみきてる人間かと思った」「おっきかわいい〜！！！！」などと多くのコメントが寄せられた。動画の渦中のワンちゃんであるレオン君はまだ9ヵ月のパピーだという。当時の状況や、うさぎやチンチラとも一緒に暮らす、レオン君の普段の様子について、飼い主さんに話を聞いた。
【別カット】洗面台の次は台所で食料探し…？ 立ち姿がまるで人間なレオン君
■9ヵ月の子犬が角度を変えて顔をチェック「思わず『何してんの？』の声が」
――実際に、鏡で「イケている」チェックをしているレオン君を目撃したときの飼い主さんの心境はいかがでしたか？
「レオンが鏡で自分の姿を見ていて、しかも角度を変えて、また鏡を見て自分の顔をチェックしていたのを見たときは、あまりにびっくりして、慌てて動画回しました。思わず『何してんの？』と聞いてしまいました（笑）」
――想像するとほっこりしてしまいます。他の投稿を拝見しても、台所でまるで人間のような立ち姿を披露しているレオン君ですが、いつ頃から二本足で立つようになったのでしょうか？
「私が料理しているのを見て、キッチンには食べ物があることがわかっているようで、手が届くと思って台所に立っているようです…。大きくなって、手が届くようになってから立つようになったので、ほんとに最近です。まだ9ヵ月で子犬時期なので、トレーニングなどはまったくしていないのですが、食い意地が張っているからかなと思います（笑）」
――「一瞬AIかと思ったけど現実なん？」「ウォーキングデッドやん」など、コメントでは立ち姿になぞらえて様々な連想もされていたり、スキンウォーカーをカイル・ウォーカーと勘違いしたコメントによってコメント欄が盛り上がっていました。寄せられたコメントについて、どう感じていますか？
「カイル・ウォーカーの存在が分からなかったので、ググったのですが、サッカー選手が出てきて、『あれ、違う？』と思い、めちゃ調べました（笑）」
■複数の動物と一緒に暮らすレオン君「愛情は全匹に、順番は先住犬を優先」
――レオン君のほかにもゴールデンレトリバーのつな君や、うさぎのティアラちゃん、チンチラのとろろちゃんと一緒に暮らしているとのことですが、レオン君は他の動物ちゃんたちと比べてどのような性格ですか？
「1番人間の表情を察知しますね。ゴールデンレトリバー2頭がけんかをしていると、仲裁に入ったりします。ゴールデンが遊んでほしいときは人間の服を引っ張ったりするんですが、そういうときも走ってきて止めに入ったりして、いつも助けてくれます。『プードルって賢いんだな』といつも母と話しています。普段は大きくて正義感強い甘えん坊さんです」
―― さまざまな種類の動物ちゃんたちと一緒に暮らされていますが、多頭飼いだからこそ注意されていること、気を付けていることはありますか？
「1番の先住犬を先に可愛がらないといけないとネットに書いてあったので、先住犬ゴールデンレトリバーのこなみちゃんからなるべく、おやつなどをあげるようにはしています。そうしないと拗ねて、部屋など先住犬が荒らしまくることがわかりました（笑）。愛情は全匹にですが、順番はこなみちゃんを優先してあげています」
――最後に、レオン君たちとこれからやってみたいこと、挑戦してみたいことはありますか？
「キャンピングカーで犬と共に日本一周や、キャンプも一緒にしてみたいです！ あとは夏にSUPしたり、いろんな所に連れて行ってあげたい。東京の表参道を3頭連れて歩くのが夢です。おとなしくならないので、これは無理だと思いますが（笑）」
