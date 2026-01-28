【ニューヨーク＝木瀬武】米自動車大手ゼネラル・モーターズ（ＧＭ）が２７日発表した２０２５年１０〜１２月期決算は、最終利益が３３億１０００万ドル（約５０８０億円）の赤字だった。

電気自動車（ＥＶ）の販売不振で事業を縮小しており、開発中止などに伴う６０億ドルの特別損失を計上した。

最終赤字は４四半期ぶり。売上高は前年同期比５・１％減の４５２億８７００万ドルだった。ＥＶ向けの税制支援策が昨年９月末で打ち切られた反動で、ＥＶの販売台数が４２％減の２万５２１９台に落ち込んだ。

ＥＶ販売は２６年も「大幅な減少」（幹部）を見込んでいる。ＥＶに積極投資してきたこれまでの戦略を見直し、利幅の大きいピックアップトラックやスポーツ用多目的車（ＳＵＶ）などのガソリン車に経営資源を振り向ける。

収益改善への期待から、ＧＭの株価は２７日のニューヨーク株式市場で約９％上昇した。メアリー・バーラ最高経営責任者（ＣＥＯ）は決算説明会で「ＥＶで優位な立場を築くために投資は継続するが、規模ははるかに小さくなる」と述べた。

トランプ関税による追加コストは２５年で３１億ドルだった。２６年も３０億〜４０億ドルの影響を見込んでいる。