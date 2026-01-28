74年前にハンセン病の患者とされた男性が殺人をした罪などで死刑判決を受け、執行された「菊池事件」。28日午後、「再審」の可否が下されます。一体どんな事件だったのか振り返ります。

「菊池事件」は今から74年前（1952年）、熊本県の北部で役場職員が殺害され、ハンセン病とされた当時29歳の男性が殺人の罪に問われたものです。

男性の裁判は、ハンセン病を理由に隔離された「特別法廷」で開かれました。裁判官は証拠品を箸で取り扱い、男性が無罪を訴えたにもかかわらず、弁護人は検察側に争うことなく死刑判決が確定。1962年、3回目の再審請求が棄却された翌日に死刑が執行されました。

しかし、熊本地裁が2020年、菊池事件の特別法廷を「ハンセン病を理由とした差別で法の下の平等に反する」憲法違反と判断。これを受けて、遺族が4回目の再審を求めていました。

日本では、死刑が執行された後に再審が認められたケースはありません。

弁護側は「憲法違反の裁判はやり直すべき」と訴えたほか、新たな証拠として「有罪の根拠とされた凶器や親族の供述には矛盾点がある」とする鑑定書を提出。一方、検察側は「憲法違反は再審の理由にはあたらない」などと反論してきました。

開かずの扉は開くのか。