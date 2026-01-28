お得な制度？！株の口座を開設する前に、賢く利用したい「新NISA」の一定の条件とは？【図解 株式投資の話】

新NISA（少額非課税投資制度）とは？

お得な制度「新ＮＩＳＡ」を賢く利用しよう！【図解 株式投資の話】

株の口座を開設する前に、もう一つ押さえておきたいことがあります。

それは「新ＮＩＳＡ」についてです。

新ＮＩＳＡ（少額非課税投資制度）とは株式や投資信託の配当金や分配金、値上がりで得られた売却益が非課税になる国の制度のことです。

通常、株で得た利益には約20％の税金がかかります。これが新ＮＩＳＡでは一定の条件を満たすことで、非課税になります。お得です。

新ＮＩＳＡの口座には「成長投資枠」と「つみたて投資枠」があります。

成長投資枠では国内外の個別株・投資信託・ＥＴＦ（上場投資信託）など幅広い商品に投資することが可能です。つみたて投資枠では一定の投資信託だけに投資できます。

「新ＮＩＳＡなら、いくら投資しても非課税になる」というわけではありません。新ＮＩＳＡ枠では投資できる上限が決まっています。

まず、投資できるのは「年間で最大360万円まで」です。この360万円は「成長投資枠が最大240万円まで、つみたて投資枠が最大120万円まで」です。

そして、投資できるのは最大（総枠）で1,800万円です。この1,800万円は「成長投資枠が最大1,200万円まで、つみたて投資枠が最大1,800万円まで（つみたて投資枠だけで総枠を使い切ることも可）」です。新ＮＩＳＡはお得な制度なので、賢く利用しましょう。

