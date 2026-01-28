º£Æü28Æü¤ÎÌë¤Ï¡Ö¤¤Ü¤¦¡×¤¬ÆüËÜ¤Î¾å¶õ¤òÄÌ²á¡¡ÌÀÆü¤âÀ¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë¸«¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹
º£Æü28Æü(¿å)¤ÎÌë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¾å¶õ¤ò¡Ö¤¤Ü¤¦¡×¤Î¤¢¤ë¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó(ISS)¤¬ÄÌ²á¤·¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤é¶å½£¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¸«¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÀÆü29Æü(ÌÚ)¤ÎÌë¤âÀ¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë¸«¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¸«¤¨¤ë¤Î¤«?Å·µ¤¤Ï?µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ìë¤Ï¡Ö¤¤Ü¤¦¡×¤¬ÆüËÜ¤Î¾å¶õ¤òÄÌ²á
º£Æü28Æü(¿å)¤ÎÌë¤Ï¡¢¡Ö¤¤Ü¤¦¡×/¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó(ISS)¤¬ÆüËÜ¤Î¾å¶õ¤òÄÌ²á¤·¤Þ¤¹¡£
º£Ìë18»þ20Ê¬º¢¤«¤é¸«¤¨»Ï¤á¡¢ÆüËÜ³¤¤«¤éÅìËÌÉÕ¶á¤òÄÌ²á¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áËÌ³¤Æ»¤«¤é¶å½£¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤Ç¤ÏÆîÀ¾¤ÎÊý¸þ¤Ë¡¢ÅìËÌ¤«¤é¶å½£¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏËÌ¤«¤éÅì¤ÎÊý¸þ¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¾å¤Î¿Þ¤Ï¡¢¡Ö¤¤Ü¤¦¡×¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤ë»þ¹ï¤È¡¢ºÇÂç¶Ä³Ñ(ºÇÀÜ¶á)»þ¤ÎÊý³Ñ¤Ç¤¹¡£
»¥ËÚ¡¢½©ÅÄ¡¢ÀçÂæ¤Ï¡Ö¡ý¡×¡¢Åìµþ¡¢¶âÂô¤Ï¡Ö¡»¡×¤ÈËÌÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï¾ò·ï¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤¤Ü¤¦¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£Âçºå¡¢¹Åç¡¢Ê¡²¬¤â¡Ö¢¤¡×¤È¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¤¤Ü¤¦¡×¤¬¹âÅÙ¤¬Äã¤¤½ê¤ò¿Ê¤à¤¿¤á¡¢¶õ¤¬³«¤±¤¿½ê¤Ç¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅ·µ¤¤Ï?
µ¤¤Ë¤Ê¤ëº£Ìë¤ÎÅ·µ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤¤Ü¤¦¡×¤¬ÆüËÜ¾å¶õ¤òÄÌ²á¤¹¤ë18»þº¢¤Ï¡¢Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¤È¡¢ËÜ½£¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏÀã¤ä±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤¢¤¤¤Ë¤¯¤ÎÅ·µ¤¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÜ½£¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ä»Í¹ñ¡¢¶å½£¤ÏÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢´ÑÂ¬¤Ë¤Ï¾ò·ï¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢´ØÅìÆîÉô¤â±À¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¤Ü¤¦¡×¤ÎÄÌ²á¤¹¤ëÌë¤Ï¡¢¸·¤·¤¤´¨¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³°¤Î´ÑÂ¬¤ÎºÝ¤Ï¡¢´¨¤µÂÐºö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌÀÆü29Æü¤ÎÌë¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë¸«¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹
ÌÀÆü29Æü(ÌÚ)¤ÎÌë¤â¡Ö¤¤Ü¤¦¡×¤¬Ãæ¹ñÃÏÊý¤ä»Í¹ñ¤òÄÌ²á¤·¡¢À¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë¸«¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬Â³¤¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÂçÀã¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Å·µ¤¤ò³ÎÇ§¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¤Ü¤¦¡×¤Î´ÑÂ¬¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¤Ü¤¦¤¬¸«¤¨¤ë¾ò·ï
¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó(ISS)¤¬ÃÏ¾å¤«¤é¸«¤é¤ì¤ë¾ò·ï¤Ï°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡ À²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
ISS¤Ï±À¤è¤ê¹â¤¤±§Ãè¶õ´Ö¤òÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆÞ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÏ¾å¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¢ ¼«Ê¬¤Î¾å¶õ¤òISS¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë¤³¤È
ISS¤ÏÆ±¤¸µ°Æ»¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÏµå¤¬¼«Å¾¤Ë¤è¤Ã¤Æ²óÅ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ISS¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë°ÌÃÖ¤ÏÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¾å¶õÉÕ¶á¤òISS¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£ ¼«Ê¬¤Î¤¤¤ë¾ì½ê¤ÏÌë¤Ç¡¢ISS¤¬Ãë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
ISS¤Ï¼«Ê¬¤Ç¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤òÈ¿¼Í¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¯µ±¤¤Þ¤¹¡£ISS¤¬ÃÏ¾å¤«¤é¸«¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ISS¤Ë¤ÏÂÀÍÛ¤Î¸÷¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ¾å¤ÏÌë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¾å¤Î¿Þ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ISS¤ÏÃÏ¾å400km¾å¶õ¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏ¾å¤ÎÆü¤¬Íî¤Á¤Æ¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¤ÏÂÀÍÛ¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±ÍÍ¤Ë¡¢ÃÏ¾å¤ÎÆü¤Î½Ð¤è¤ê¤âÀè¤Ë¾å¶õ¤Î ISS ¤Ë¤ÏÂÀÍÛ¤Î¸÷¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£Æü¤Î½ÐÁ°¤äÆü¤ÎÆþ¤ê¸å¤ÎÌó 2 »þ´Ö¤Ï¡¢ÃÏ¾å¤ÏÌë¤Ç¤¹¤¬400km¾å¶õ¤Ï¤Þ¤ÀÃë¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢¤³¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë ISS¤¬¼«Ê¬¤Î¾å¶õÉÕ¶á¤òÄÌ²á¤·¤¿»þ¤ËISS¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£