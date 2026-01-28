広島は２８日、所属する羽月隆太郎内野手（２５）が指定薬物「エトミデート」を使用したとして２７日に医薬品医療機器法違反の疑いで広島県警の組織犯罪対策第三課と広島中央警察署に逮捕されたことを受け、新井貴浩監督のコメントを発表した。

新井監督のコメントは以下。

「この度、当球団の選手が逮捕される事態となり、監督として大変重く受け止めております。関係者の皆さま、そして日頃からより応援してくださっているファンの皆さまに、多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

事実関係につきましては現在捜査中であり、詳細なコメントは差し控えさせていただきますが、チームの一員として自覚を欠いた行動であり、非常に残念な気持ちです。

チームとしてもこの事態を真摯に受け止め、再発防止に向けて指導を徹底してまいります」

羽月容疑者は昨年１２月、指定薬物「エトミデート」を使用したとして医療品医療機器法違反の疑いで広島県警の組織犯罪対策第三課と広島中央警察署に逮捕された。本人は否認しているという。

昨季は自己最多の７４試合に出場。打率・２９５、１７盗塁をマークし、ガッツ溢れるプレーと持ち味の俊足で１軍には欠かせないプレーヤーだった。昨オフの契約更改では８００万増の３１００万円（金額は推定）でサインしていた。

逮捕から一夜明け、球団は謝罪のコメントとともに「現在、事実関係につきましては確認を進めており、捜査機関に全面的に協力してまいります。当球団といたしましては、本件を厳粛に受け止め、事実が判明次第、適切に対応してまいります」と伝え、再発防止に向けた取り組みを徹底するとしている。