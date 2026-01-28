２８日に放送されたフジテレビ系「サン！シャイン」では、中学生の１０人に１人がかかっていると言われる「起立性調節障害」を取り上げた。その中で、番組コメンテーターの１人が、中学時代にこの病気に悩まされた過去を打ち明けた。

朝、どうしても起きられないことから、「怠けているのでは」などと理解されにくい「起立性調節障害」。モデルのみりちゃむも中１でこの病気と診断され、起きられないだけではなく、頭痛、吐き気にも悩まされ、昼過ぎからの登校となることもしばしば。親も、部活の顧問も「怠けているのでは」と言ってきたというが、母親が徐々に理解してくれ、サポートしてくれたことで、通院と投薬で高校時代には症状が回復したという。

このＶＴＲを見た元ＮＨＫのジャーナリスト・岩田明子氏も「私も中学１年のときにめまいが酷くて、学校に行けなかった」と振り返り。特に「小学校時代の塾、朝の勉強があった。５時から勉強。電話がかかってくるけどどうしてもできなくて」と、塾の朝勉強に参加できず。そのため「母親が冷静に、病院に連れて行ってくれて、この病名を言われたときにホッとした」と当時の心境を振り返った。

医師からは「シャワー、温かいのと冷たいのを手の平に交互にあててごらん」と言われたといい「そんなことで？と思ったが、繰り返していたら朝、学校に行けるようになったので、病院に行って良かったと思った」と実体験を明かしていた。