¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢Ýæ»ÖÔ¥¤Î°½¾®Ï©æÆ¡Ê49¡Ë¤¬28Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÂç¤¤Ê´é¡×¤Î´ÇÈÄ¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿Åìµþ¡¦¿ÀÅÄ¤ÎÏ·ÊÞ¥ï¥¤¥·¥ã¥ÄÅ¹¡Ö´é¤ÎY¥·¥ã¥Ä¡×¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬¼è¤ê²õ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
°½¾®Ï©¤Ï¡¢Æ±Å¹ÊÞ¤Î¡È¾ÃÌÇ¡É¤òÊó¹ð¤·¤¿¥¸¥ª¥é¥Þºî²È¡Ö¾ð·Ê»Õ¥¢¥é¡¼¥¡¼¡×»á¤ÎXÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¡£¡ÖÃæ1¤Î»þ¡¢¤³¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ½é¤á¤Æ¸½ÃÏ¤Þ¤Ç¸«¤Ë¹Ô¤¡¢¡ØËÜÅö¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¡Ä¡Ù¤È´¶Æ°¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ÅÁÀâ¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¤¿¤Þ¡×¤Î³Ú¶Ê¡Ö¤Þ¤Á¤¢¤ï¤»¡×¤Î²Î»ì¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿Æ±Å¹¤Ø¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö±Ê±ó¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Ê¡¢¿Æ¤È¥Ñ¥ó¥À¤È´é¤ÎY¥·¥ã¥Ä¡£¤¤Ã¤ÈÝæ»ÖÔ¥¤À¤Ã¤Æ¤½¤¦¤À¤è¤Ê¡£ÅÛ¤é¤È°ì½ï¤Ë¥Ð¥«¤ä¤ì¤ëº£¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤ó¤Ë¤ã¤ï¡×¤È¡¢Åìµþ¡¦¾åÌîÆ°Êª±à¤Ç»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÁÐ»Ò¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¡¢Íº¥·¥ã¥ª¥·¥ã¥ª¤È»ó¥ì¥¤¥ì¥¤¤¬Ãæ¹ñ¤ËÊÖ´Ô¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤µ¤ß¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¤¿¤Þ¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÀÐÀî¹À»Ê¡Ê64¡Ë¤â¼«¿È¤ÎX¤ÇÈ¿±þ¡£¡Ö¤¢¤Î¶Ê¤ÏËÜÅö¤ËÌë2»þ15Ê¬¤Ë¤³¤ÎÅ¹¤ÎÁ°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£´¨¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥ã¥Ä¤ÏÌµÍý¤Ç¤·¤¿(¾Ð)¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢°½¾®Ï©¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤¿¡¢ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë°ïÏÃ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤Þ¤ÏËè½µ¤¬¾×·â¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ª¶ÉÌÌ¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤³¤Î³Ú¶Ê¤ÎÇË²õÎÏ¤¿¤ë¤ä¡Ä¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢ÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤é35Ç¯°Ê¾å·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Î¿¿ÌëÃæ¤Î3»þÁ°¡¢¸ÇÂÃ¤ò°û¤ó¤ÇÀ¤µª¤Î·èÀï¤ò¸«¼é¤Ã¤¿»þ¤Î¸Ê¤¬¿´Â¡¤Î¸ÝÆ°¡¢º£¤âµ²±¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÅÁÀâ¤ÎÈÖÁÈ¡ÖÊ¿À®Ì¾ÊªTV¡¡»°ÂðÍµ»Ê¤Î¤¤¤«¤¹¥Ð¥ó¥ÉÅ·¹ñ¡×¡ÊÄÌ¾Î¡Ö¥¤¥«Å·¡×¡Ë¤Ç3ÂåÌÜ¥°¥é¥ó¥É¥¤¥«Å·¥¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤¿¤Þ¤¬Æ±³Ú¶Ê¤òºÇ¸å¤Î5½µÌÜ¤ÇÈäÏª¤·¤¿¶Ã¤¤â²óÁÛ¤·¤¿¡£