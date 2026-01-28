薬物依存からの回復を目指す元タレントの田代まさし氏（69）が28日までにインスタグラムを更新。自主的に薬物検査を行って結果報告を続ける理由を記した。

田代氏は「本日、今年初の恒例NPO法人アパリでの自主的な薬物検査をして頂きました。結果はもちろん陰性です！」と検査キットを手にした写真をアップして報告。「皆様ご存知の通り、令和の虎などで抜き打ち検査をされていますが 今回の検査は自分の気持ちを高めるためにやっているもので『やってないんだったら、もういいんじゃないの』なんて言われますが 僕が前に進むにあたって重要な検査だと思っているので、これからも続けていきたいと思っています」とつづった。

13日にアップされたYouTubeチャンネル「令和の虎」の動画に出演した際、「もう1度鈴木雅之の隣で歌いたい」として100万円の融資を希望し、面接官を務める美容外科医のドラゴン細井から「もう1回ぐらい捕まりますもんね？」「まだオクスリやってますよね？」とツッコミが入ると、ややろれつの回ってない口調で「やってませんよ！」と否定。面接官から提案された抜き打ちの薬物検査を受けていた。

田代氏は19年に覚醒剤取締法違反容疑などで逮捕。20年に懲役2年6カ月（うち6カ月は保護観察付き執行猶予2年）の判決で服役。22年、SNS上の投稿で「2022年10月27日に福島刑務所を出所しました」と報告していた。