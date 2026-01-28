俳優の谷原章介（53）が28日、MCを務めるフジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。広島県警が27日、指定薬物のエトミデートを使用したとして、医薬品医療機器法違反の疑いでプロ野球広島に所属する羽月隆太郎容疑者（25）を逮捕したことに言及した。

羽月容疑者は「使った覚えはありません」と容疑を否認している。広島県警によると昨年12月16日、110番通報を受けて警察官が向かった先に、通報者と羽月容疑者がいた。場所は広島県内で、任意同行して尿検査をすると、エトミデートの陽性反応が出た。県警は自宅などを家宅捜索し、入手経路や一緒に使った人物の有無などを調べている。

逮捕容疑は昨年12月16日ごろ、国内でエトミデート若干量を使用した疑い。エトミデートは「ゾンビタバコ」や「笑気麻酔」と呼ばれ、若年層を中心に広がっている。過剰摂取で手足がけいれんしたり、意識を失ったりする場合があり、政府は取り締まりを強化する考えを示している。

佐々木恭子アナウンサーが「谷原さん、広島カープファンです。どう見ていますか？」と聞くと、谷原は「非常に残念で、そして強く憤りを感じてますね。これから新年、キャンプが始まって球春が到来する前に、チームが1つになって頑張ろうとしている時に、こういうふうなことが起きた。チームへの影響、そして野球界の影響というのはとても大きいものだと思います」と指摘。

そして、「いち広島カープファンとして、野球ファンの皆さんに申し訳ないと同時に、番組としてエトミデート、ゾンビタバコの怖さというものを訴えていた立場として、なんで、なんでやってしまったんだって強い憤りを感じます」と厳しい表情を見せ、「僕の記憶にあるうちだけなんですけど、基本、現役選手がこういった違法薬物で捕まったニュースって、記憶にないんですよ」と振り返った。

そのうえで、プロ野球選手は摂取するものに気を配っていると強調し「風邪薬だったりとか、いろんな飲み物、一般で市販されているものでも、それがNPBの規約に違反してしまうようなものは摂らないようにと、体づくりも昔よりもどんどん意識は高まっていますから、なぜ…ただ容疑者は否認をしています。これが、どういう経過だったのか、本当にやっていたのかどうなのかも含めて、真摯に捜査に協力してもらいたいなと思います」と話した。

◇羽月 隆太郎（はつき・りゅうたろう）2000年（平12）4月19日生まれ、宮崎県出身の25歳。神村学園（鹿児島）では2年夏に甲子園出場。18年ドラフト7位で広島入団。20年8月7日の阪神戦で1軍初出場。50メートル走5秒7の俊足が武器で代走としても活躍し、昨季は自己最多の74試合に出場し打率.295。1メートル68、73キロ。右投げ左打ち。

▽医薬品医療機器法 2014年11月の法改正により、従来の「薬事法」から名称変更。指定薬物を医療や研究目的などの用途を除き、個人で使用、所持した場合は3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科される。