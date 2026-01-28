2月27日に公開される『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が、MX4D、4DXで同時公開されることが決定した。

参考：『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』が担う教育的側面 芸術を愛する精神が育まれる傑作

『映画ドラえもん』シリーズ45作目となる本作は、1983年に公開された『映画ドラえもん』シリーズの代表作のひとつ『映画ドラえもん のび太の海底鬼岩城』をリメイクするもの。

監督を務めたのは、TVアニメシリーズをはじめ、『映画ドラえもん のび太の新魔界大冒険 ～7人の魔法使い～』（2007年）や『映画ドラえもん 新・のび太と鉄人兵団 ～はばたけ 天使たち～』（2011年）、『映画ドラえもん のび太の地球交響楽』（2024年）などに携わってきた矢嶋哲生。脚本は、TVアニメシリーズで数々のエピソードを担当した村山功が手がけた。

4D上映は本作がシリーズ初となる。あわせて公開された4Dポスターでは、「誰も知らない海底大冒険へ、キミも一緒に飛び込もう！」というキャッチコピーとともに、光が差し込む鮮やかな海底世界が捉えられている。ポスターの左下には不穏な空気を纏う“鬼岩城”の姿も。

また4D予告では、ひみつ道具「水中バギー」で海底を縦横無尽に駆け巡るドラえもんたちの姿が映し出されている。

さらに、初めての4D体験に向けて、ドラえもんが楽しみ方を教えてくれる特別映像も公開。映画のシーンと連動した仕掛けが次々と登場する。（文＝リアルサウンド編集部）