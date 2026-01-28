DF安藤智哉が移籍後初の先発フル出場…ザンクト・パウリは後半AT劇的PK弾でライプツィヒと1-1ドロー
今冬、福岡からザンクト・パウリに完全移籍した日本代表DF安藤智哉が移籍後初の先発出場を果たした。
17日に行われたブンデス第18節ドルトムント戦で新天地デビューを飾った安藤。23日の第19節ハンブルガーSV戦では出番がなかったが、27日の第16節延期分ライプツィヒ戦で初めてスターティングメンバーに名を連ねた。
試合はスコアレスで前半を折り返すと、後半21分にライプツィヒに先制点を献上。しかし、45+3分にFWマルティン・カールスがPKを沈め、ザンクト・パウリが1-1のドローに持ち込んだ。
安藤はフル出場を果たし、同じく先発出場だったMF藤田譲瑠チマは後半32分までプレーしている。
