球界屈指の左腕が代表入り

3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のドミニカ共和国代表に、フィリーズのクリストファー・サンチェス投手が加わると発表された。リーグを代表する左腕を加えた豪華ラインナップに、日本のファンも戦々恐々としている。

3大会ぶりのWBC優勝を狙うチームに新たなスターが加わった。同代表の公式インスタグラムが、サンチェスの選出を発表。フィリーズのエース左腕は、昨季は13勝5敗、防御率2.50、202奪三振をマーク。サイ・ヤング賞投票では2位。ドジャース・大谷翔平投手に強い“大谷キラー”としても知られる。

米ポッドキャスト番組「トーキン・ベースボール」公式Xは、「クリストファー・サンチェスがワールド・ベースボール・クラシックでドミニカ共和国代表として投げる」と報じると「フレディ・ペラルタ（ブルワーズ）、サンディ・アルカンタラ（マーリンズ）、ルイス・セベリーノ（アスレチックス）を含む先発ローテに加わる」と投手陣の充実を伝えている。

アルバート・プホルス監督率いるドミニカ共和国代表は既にゲレーロJr.（ブルージェイズ）やソト（メッツ）、タティスJr.（パドレス）ら強力打線を揃えている。2連覇を狙う日本の前に立ちはだかりそうな豪華メンバーにネット上のファンも反応している。

「また、大谷対サンチェスがみられるか」

「ドミニカ代表の先発投手陣ガチガチじゃないか」

「変則左腕、シンカー系球速い、チェンジアップエグい 日本にとって嫌な要素揃いまくってる」

「サンチェス＆ペラルタは強力やな ドミニカの弱みも無くなってきた」

「ほぼ間違いなくここの誰か日本戦で先発起用になりそうだしやばすぎるね」

「サンチェスまで参戦…ドミニカやめて」

「サンチェスでるなら日本が勝ち上がるのはかなり厳しいかもなー」

「ドミニカのピッチャー陣強すぎる！！」

「アメリカだけじゃなくドミニカも最強じゃないか」

プールCの日本は、プールDに入ったドミニカ共和国と早ければ準々決勝で激突する。



（THE ANSWER編集部）