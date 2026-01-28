広島・新井貴浩監督が２８日、前日２７日に指定薬物のエトミデートを使用したとして、医薬品医療機器法違反の疑いで逮捕された羽月隆太郎容疑者について謝罪した。

新井監督は球団を通じ「この度、当球団の選手が逮捕される事態となり、監督として大変重く受け止めております。関係者の皆さま、そして日頃からより応援してくださっているファンの皆さまに、多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。事実関係につきましては現在捜査中であり、詳細なコメントは差し控えさせていただきますが、チームの一員として自覚を欠いた行動であり、非常に残念な気持ちです。チームとしてもこの事態を真摯に受け止め、再発防止に向けて指導を徹底してまいります」とコメントした。

県警によると２５年１２月１６日、１１０番を受けて警察官が向かった先に、通報者と羽月容疑者がいた。場所は広島県内で、任意同行して尿検査をすると、エトミデートの陽性反応が出た。県警は自宅などを家宅捜索し、入手経路や一緒に使った人の有無などを調べている。エトミデートは「ゾンビたばこ」や「笑気麻酔」と呼ばれ、若年層を中心に広がっている。過剰摂取で手足がけいれん、意識を失ったりする場合がある。政府は取り締まりや予防啓発を強化する考えを示している。

◆エトミデートとは もともとは鎮静剤や麻酔導入薬などとして使用される、国内未承認の医薬品成分。本来の使用用途とは別に、電子たばこ向けに違法に使用されるケースが社会問題化し、昨年５月に厚生労働省が「指定薬物」として規制。使用すると手足がけいれんし、ゾンビのように見えることから「ゾンビたばこ」とも呼ばれる。

◆羽月 隆太郎（はつき・りゅうたろう）２０００年４月１９日、宮崎市生まれ。２５歳。鹿児島・神村学園高では２年夏に甲子園出場。１８年のドラフト７位で広島入り。１６８センチ、７３キロ。右投左打。通算２７７試合、打率２割４分３厘、１本塁打、３４打点、５１盗塁。今季年俸３１００万円（推定）