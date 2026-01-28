



プロフィール

当時の年代：30代性別：男性当時お住まいの都道府県：大阪府当時の職業：会社員（正社員）当時の住居：戸建て（分譲）当時の世帯人数：大人、子ども（3歳の娘と1歳の娘）【わたしのイチオシ対策】深夜の騒音と嫌がらせに悩み市役所へ相談した体験談

自身やご家族が体験した隣人トラブルと効果的だったモノやサービスについてアンケートで募集し、【わたしのイチオシ対策】として紹介します。

今回は、隣家による深夜の騒音やゴミの投げ入れなどの嫌がらせに悩み、行政の窓口に相談して解決に向かったという30代男性の体験談をお届けします。





Q1.どのようなトラブルに巻き込まれたのですか？

A. トラブルのきっかけは、隣家が深夜にもかかわらず庭で大きな話し声を続けるようになったことでした。最初は週末だけだったので気にしないようにしていましたが、平日でも遅い時間まで声が響き、窓を閉めても気になるほどでした。





自分たちの生活リズムまで乱され、「せっかく静かな環境を求めて分譲住宅を選んだのに…」という落胆と、どう伝えたら円満に解決できるのかという不安で気が重くなっていきました。





Q2.トラブルの内容を教えてください

A. 隣家が深夜まで庭で大声で騒ぐことが続き、平日でも笑い声や怒鳴り声が窓越しに響きました。ある日、自宅の玄関先に「うるさい」と書かれた紙が貼られていて、近所の人たちからは自分たちが騒いでいると勘違いされて責められているのかと不安になって…。





さらにフェンス付近にゴミが置かれるなどの行為も続き、嫌がらせではないかと怖くなりました。家にいても落ち着かず、子どもを連れて出るのも気が重い状況でした。





Q3.その後、どのような対策をしましたか？

A. 近隣トラブルが続いたため、自分たちだけで抱え込むのは危険だと感じ、市役所の生活安全に関する相談窓口へ連絡しました。担当の方から、状況の記録方法や今後の対処手順を具体的に教えてもらい、必要に応じて警察へ相談する流れも確認しました。





専門の窓口に助言を受けたことで、精神的にも落ち着き、自衛のための行動が取りやすくなりました。





Q4.対策のために購入・利用したモノやサービスの名前を教えてください

A. 市役所 生活安全に関する相談窓口





※編集部解説※

市が設けている、市民の生活の安全や近隣トラブルなどに関する相談を受け付ける行政窓口です。専門の職員が状況を聞き取り、記録の取り方や警察など関係機関との連携方法について具体的なアドバイスを行っています。









Q5.対策をした後、どうなりましたか？

市役所でアドバイスを受けてから、教えてもらった通りに日々の状況を記録し、必要な場面では早めに相談するようにしました。その結果、相手側の行動が徐々に落ち着き、以前のような不安を感じる場面がほとんどなくなりました。

専門窓口が控えているという安心感も大きく、家の周りで過ごすときの緊張がだいぶ和らぎました。









Q6.同じような被害を防ぐために、他の人へ伝えたいことがあれば教えてください

A.近所の悩みはひとりで抱え込まず、早めに市役所などに相談するのがおすすめです。アドバイスをもらえるだけでも気持ちが軽くなり、落ち着いて対応できるようになります。





■編集部まとめ

隣家からの深夜の騒音や、ゴミの投げ入れといった嫌がらせ行為に対し、市役所の専門相談窓口を利用した事例です。第三者である行政機関に相談し、記録を取るなどの具体的なアドバイスを受けたことで、精神的な負担が減り、冷静な対応が可能になったことでトラブルの沈静化につながりました。









