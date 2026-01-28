湘南が小野瀬康介、ファビアン・ゴンザレス、山口豪太の負傷診断結果を発表

J2の湘南ベルマーレは1月27日、MF小野瀬康介、FWファビアン・ゴンザレス、MF山口豪太の3人の負傷を発表した。

開幕を控える中での相次ぐ離脱に、ファンからは「これはかなりの痛手だな..」「えぇ…まじか」と反響を呼んでいる。

小野瀬は2023年に湘南へ完全移籍で加入。昨季も高い技術と献身的なプレーでチームを支えていたが、17日に行われたトレーニングマッチの試合中に負傷。左膝半月板損傷と診断され長期離脱が予想される。

また、今季RB大宮アルディージャから加入した助っ人FWファビアン・ゴンザレスも21日のトレーニングマッチで負傷し、左膝内側側副靭帯損傷と診断された。さらに昌平高から加入した山口は今冬開催された第104回全国高校サッカー選手権で負傷。左内転筋損傷と診断されたと発表した。

湘南は今季の開幕に向けて調整を続けているが、相次ぐ負傷者のニュースに周囲の懸念も広がっている。ファンからも「始まる前から痛いな…」「お大事に」「怪我のニュースは辛いね」「3名の怪我か」「開幕前にこれは可哀想すぎる」「ゆっくり完璧に治しておくれ」「負傷リリースばかりやんけ」「そんな〜」「おおおまじ？」「幸先悪すぎだろ」「これはキツい」「3人も怪我か」「わーなんてこった」「やばい」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）