和牛にタラバ蟹、いちご点心まで！ANAインターコンチネンタルホテル東京のいちご中華アフタヌーンティーを実食
ANAインターコンチネンタルホテル東京の中国料理「花梨」で、2026年1月10日（土）から4月30日（木）まで、苺を主役にした冬限定の「ストロベリー・チャイニーズ・アフタヌーンティー」を提供。蒸籠を開けると、タラバ蟹の茶碗蒸しや和牛ロース、いちごを使った香港点心やスイーツがずらり。大皿料理のイメージが強い中華を、少しずつ楽しめるのはアフタヌーンティーならでは。編集部が実食し、その魅力をレポートします。
この実食レポートの要約
・ANAインターコンチネンタルホテル東京の中国料理「花梨」で、2026年1月10日（土）から4月30日（木）まで「ストロベリー・チャイニーズ・アフタヌーンティー」を開催
・“いちご×中華”がテーマ。蒸籠に盛り付けられた点心やセイボリー、スイーツを少しずつ楽しめる
・和牛ロース肉の煎り焼きやタラバ蟹の茶碗蒸しなど、贅沢素材を使った編集部推しのセイボリー
・いちご入り春巻き、いちごヨーグルト大福、いちご饅頭など、ここでしか味わえない唯一無二の中華風いちごスイーツ
・中国茶はフリーフローで提供。香り豊かな複数種を料理やスイーツに合わせて楽しめる
・＋3,000円でアルコールのフリーフローも追加可能。予約時に記念日プレートもお願いできるので、記念日やご褒美時間にもおすすめ
◆ANAインターコンチネンタルホテル東京「ストロベリー・チャイニーズ・アフタヌーンティー」を実食レポート
中華料理を小皿で少しずつ味わえるのは、アフタヌーンティーならでは！
ANAインターコンチネンタルホテル東京の中国料理「花梨」で提供されている「ストロベリー・チャイニーズ・アフタヌーンティー」は、“いちご×中華”という意外性のある組み合わせが印象的。いちごのモチーフをあしらった大型の蒸籠に、点心やセイボリー、スイーツが美しく盛り付けられ、ふたを開けた瞬間から気分が高まります。
大皿でシェアすることが多い中華料理を、少しずつ丁寧に味わえるのはアフタヌーンティーならでは。和牛やタラバ蟹といった贅沢食材に、いちごの甘酸っぱさを効かせた遊び心あるメニュー構成で、最後まで飽きずに楽しめますよ。
編集部のお気に入りセイボリー。上質な和牛ロース肉や、タラバ蟹など贅沢素材を味わう
まず感動したのが、「和牛ロース肉の煎り焼き 芽キャベツとストロベリーパウダー」。外側は香ばしくカリッと焼き上げられ、噛んでみると驚くほどやわらかな肉質と、上質な脂がじゅわっとあふれ出します。編集部内でも「これはぜひ体験してほしい」と声がそろった、今回いちばんの推しメニュー。ストロベリーパウダーのほのかな酸味が、和牛の旨みを引き立ててくれます。
「タラバ蟹のせ 上湯餡かけ茶碗蒸し」は、タラバ蟹がたっぷり入った贅沢なひと品。なめらかな餡は塩気がちょうどよく、蟹の旨みをやさしく包み込む上品な味わいで、ほっとするおいしさでした。
◆いちごがいいアクセントに！春巻き、大福、饅頭など、唯一無二のいちご×中華スイーツ
皮パリッ！中のいちご餡がジューシーな1品
中華スイーツも本格的で、1つ1つのスイーツが美しく細部までこだわりがあり、見ているだけでときめきますよ。
スイーツの中で特に印象的だったのが、「蓮の実餡といちご入り春巻き」。皮はとにかくパリッパリで、ひと口かじった瞬間に軽やかな食感に驚きます。中にはジューシーないちご餡がたっぷり。甘酸っぱいストロベリーパウダーがアクセントになり、中華スイーツならではの食感の楽しさを感じる1品でした。
甘酸っぱいイチゴと、酸味のあるヨーグルトをとろけるお餅が包み込む
「いちごヨーグルト大福」は、思わず“飲める”と言いたくなるほど、お餅部分がやわらか。口に入れた瞬間、とろけるようになくなります。フレッシュストロベリーのみずみずしさと、ヨーグルトの爽やかな酸味が相性抜群で、甘さが続く中でのリフレッシュにもぴったりでした。
見た目のインパクト大！かわいさ満点のいちご饅頭
いちごをかたどった見た目も愛らしい「カスタード餡入りいちごまんじゅう」。もっちりとした生地の中には、ほどよい甘さのカスタードクリームがたっぷり詰まっています。実はいちごの果肉も忍ばせてあり、やさしい甘さの中にフルーティーなアクセントが感じられる、満足感のあるスイーツです。
◆中華アフタヌーンティーに外せない、「中国茶」も存分に楽しんで
厳選された中国茶をフリーフローで
ドリンクは、中国料理に合わせてセレクトされた中国茶を中心にフリードリンクで楽しめます。薬膳烏龍茶や茉莉花茶、桂花茶、紅烏龍茶など、香りや味わいの異なるラインアップが揃い、セイボリーにもスイーツにも合わせやすいのが魅力。
さらに、アフタヌーンティー限定で注文できる＋3,000円のアルコールフリーフローも。ビールやワイン、スパークリングワイン、紹興酒など好きなだけ楽しめるお得な内容で、絶品中華料理と一緒にお酒までしっかり味わいたい人にはぴったりのオプションです。
予約時にお願いすれば、記念日プレートも。幅広いシーンで利用してみて
いちごの華やかさと中華セイボリーの意外性を同時に楽しめる今回のアフタヌーンティーは、甘いだけでは物足りない人や、食事も重視したい大人のティータイムにぴったり。記念日プレートも提供しているので、特別な日の利用にもおすすめです。
季節限定の味わいを、ゆったりとした空間で堪能してみてはいかがでしょうか。
