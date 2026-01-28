【難読漢字】駅名当て「見老津駅」　「枯木灘」を望める駅です

全国には数多くの難読地名が存在します。うっかり読み間違えて恥ずかしい思いをした人も多いはず。

本コーナーでは、読み間違いが多い難読地名を名前の由来だけではなく、特産品や地元グルメ情報とともにご紹介します。

【写真ギャラリーで読み方を当てよう】 何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!

あなたは読めますか？

「見老津駅」という漢字を読めますか。「老」をどう読むか……

難易度：★★☆☆☆

■難読漢字、駅名編の正解はこちら

正解：みろづえき

和歌山県西牟婁郡すさみ町にひっそりと佇む見老津駅は、紀伊半島の南西、黒潮が間近に迫る枯木灘の海岸線に位置するJR西日本・紀勢本線の無人駅です。

駅に降り立つと、目の前に広がるのは「枯木灘」と呼ばれる荒々しくも美しい海岸線で、大小の岩礁が点在し、波が砕ける音が絶えず響きます。

観光スポットとして外せないのが「恋人岬」です。ここでは、沖合に浮かぶ「陸の黒島」と陸側の岩場との間で、東西から波がぶつかり合い、まるで抱き合っているかのように見える「婦夫波（めおとなみ）」を鑑賞することができます。

とくに波の荒い日には、白く泡立つ波の花が美しく舞う様子が見られます。このスポットは和歌山県の「朝日夕陽100選」にも選ばれています。

駅のあるすさみ町といえば「ケンケン鰹」が全国的に有名です。これは、一本釣りで釣り上げた鰹をすぐに船上で活け締めし、氷水で冷やして鮮度を保ったまま市場へ届ける伝統的な漁法によるものです。モチモチとした食感と臭みのない濃厚な旨味は、一度食べたら忘れられない美味しさです。

また、冬場には「イノブタ」料理も外せません。猪と豚をかけ合わせたイノブタは、すさみ町が発祥の地とされており、豚肉よりもコクがあり、猪肉よりも柔らかい、いいとこ取りの味わいが特徴です。

駅名の語源には複数の説があり、古くは「三戸津」や「見路津」とも書かれました。意味ははっきりしていませんが、「見（望む）」と、入り江や港を表す古語「津」に由来すると考えられています。また「老」は、“古くからある”“由緒ある”土地であることを示す意味を添えるために用いられたともいわれています。

