新宿ホテルのバレンタイン限定アフタヌーンティー。期間限定チョコレートドリンクといちご尽くしのスイーツを
※写真は2名分
小田急ホテルセンチュリーサザンタワーの「ラウンジ サウスコート」にて、期間限定でチョコレートドリンク付きの「バレンタインアフタヌーンティー」を開催。
ショートケーキをはじめ、タルトやマカロンなど、かわいらしいいちごスイーツが盛りだくさん。セイボリーや焼き菓子なども揃う充実のラインナップを楽しんで。
期間は、2026年2月1日（日）から28日（土）まで。
甘酸っぱいいちごが主役の華やかなアフタヌーンティー
リボンがあしらわれた愛らしいティースタンドには、フレッシュないちごを贅沢に使用した「苺のショートケーキ」や、いちごをモチーフにした「苺のマカロン」、ハートのチョコレートが添えられた「苺とチョコレートのタルト」など、心ときめくいちごスイーツが勢揃い。
また、「ドライストロベリーとハム・チーズのキッシュ」や「苺のゼリーとサラミのピンチョス」など、いちごを取り入れたセイボリーに加えて、「苺と紅茶のパウンドケーキ」や「苺のディアマンクッキー」などの焼き菓子が楽しめるのもうれしい。
バレンタイン限定チョコレートドリンク付き！ほか期間限定フレーバーティーなどドリンクは豊富
ドリンクは、特典として付いてくるチョコレートドリンクのほか、スイーツやセイボリーによく合う紅茶やコーヒー、ハーブティー、期間限定のフレーバーティーなど、約15種類以上のラインナップを楽しむことができる。
いちごとチョコレートの甘い香りに包まれる、至福のティータイムを過ごして。
◆アフタヌーンティーの会場は？
華やかスイーツでティータイム。新宿で心躍らせるアーバンビューのひととき
新宿駅南口徒歩すぐ、小田急ホテルセンチュリーサザンタワー20階「ラウンジ サウスコート」は、時間帯によって表情を変える眺望が印象的なラウンジ。3段スタイルのアフタヌーンティーをはじめとする旬の華やかなデザートや軽食がゆったりと楽しめる。女子会や友人との集まり、1人の時間を楽しみたいときに足を運んでみて。
