¼òÆÝ¤ßÈà½÷¤¬ºî¤ë¤Ä¤Þ¤ß·Ï¥µ¥é¥À¡Ö¤è¤Ê¤è¤Ê¡¢¤ä¤µ¤¤¤È¤ª¼ò¤Ç¡£¡× VOL.05 ½ÕµÆ
Ìë¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤âºá°´¶¤Î¤Ê¤¤¡¢½Ü¤ÎÌîºÚ¤ò»È¤Ã¤¿¤Ä¤Þ¤ß·Ï¥µ¥é¥À¤Ç¿Íµ¤¤ÎKANOSALA¤¬¡¢¤ª¼ò¤Ë¹ç¤¦¥ì¥·¥Ô¤òËè·î¤ªÆÏ¤±¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¤ÇÆ°²è¤â¸ø³«Ãæ¡ª
¢¡¡Úº£·î¤Î¤ä¤µ¤¤¡Û½ÕµÆ
¡Ö½ÕµÆ¤Î¥é¡¼¥×¥µ¥é¥À¡×
½ÕµÆ¤ÏÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È¹³»À²½À®Ê¬¤¬ËÉÙ¤ÊÍÕÌîºÚ¡£²ÃÇ®¤Ë¼å¤¤¥Ó¥¿¥ß¥óC¤âÀ¸¤Ê¤éÆ¨¤µ¤ºÀÝ¼è¤Ç¤¡¢¶ì¤ß¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¼Â¤Ï¥µ¥é¥À¤ËºÇÅ¬
¡ÒºàÎÁ¡¦Ä´Ì£ÎÁ¡Ó¡Ê2¿ÍÁ°¡Ë
? ½ÕµÆ¡ÊÍÕ¤Î¤ß¡Ë¡§80g¡¡
? ¥¢¡¼¥ê¡¼¥ì¥Ã¥É¡ÊÀÖ¥¿¥Þ¥Í¥®¡Ë¡§50g¡¡
? ·Ü¤â¤â¤Ò¤Æù¡§100g¡¡
? ¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡§Âç¤µ¤¸1
? ¼ò¡Êè§¤Ç¤ëÍÑ¡Ë¡§¾®¤µ¤¸1
? ¥Ê¥ó¥×¥é¡¼¡§¾®¤µ¤¸2
? Å¼ºÚÅü¡§¾®¤µ¤¸1
? ¥ì¥â¥ó½Á¡§1/6¥«¥Ã¥ÈÊ¬
? ¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡§¾¯¡¹¡Ê2gÄøÅÙ¡Ë
¡¡¡ö¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Ç¤â²Ä
? °ìÌ£Åâ¿É»Ò¡§¾¯¡¹
¡Òºî¤êÊý¡Ó
¡Ú1¡Û½ÕµÆ¤ÎÍÕ¤È·Ô¤òÊ¬¤±¤Æ¡¢ÍÕ¤ÎÉôÊ¬¤ò2¡Á3Ñ¤ËÀÚ¤ë
¡Ú2¡Û¥¢¡¼¥ê¡¼¥ì¥Ã¥É¤òÇöÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¶õµ¤¤Ë»¯¤¹
¡Ú3¡Û¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤òÁÆ¤á¤ËÀÚ¤ë
¡Ú4¡Û¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ò¤¹¤ê¤ª¤í¤¹
¡Ú5¡Û¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤ªÅò¤òÊ¨¤«¤·¡¢¼ò¤òÆþ¤ì¡¢¤Ò¤Æù¤òè§¤Ç¤¿¤é¥¶¥ë¤Ë¾å¤²¤ÆÁÆÇ®¤ò¼è¤ë
¡Ú6¡Û°ìÌ£Åâ¿É»Ò°Ê³°¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤òº®¤¼¡¢½ÕµÆ¡¢¥¢¡¼¥ê¡¼¥ì¥Ã¥É¡¢è§¤Ç¤¿¤Ò¤Æù¤ÈÏÂ¤¨¤ë
¡Ú7¡Û´ï¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¡¢¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡¢°ìÌ£Åâ¿É»Ò¤ò¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤È¤Õ¤ê¤«¤±¤ë
¢¡KEY POINT
½ÕµÆ¤ÏÀö¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¿åµ¤¤òÀÚ¤ê¡¢ÍÕ¤È·Ô¤òÊ¬¤±¤ë¡£¹á¤ê¹â¤¯¤¨¤°¤ß¤Î¾¯¤Ê¤¤ÍÕ¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤¬Î©¤Á¡¢½ÕµÆËÜÍè¤Î¥Ï¡¼¥Ö´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤ÏÁÆ¤á¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥µ¥é¥À¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¤Æ¤«¤é»¶¤é¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤·¤ó¤Ê¤ê¤»¤º¤Ë¿©´¶¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹á¤Ð¤·¤µ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤ÆÁ´ÂÎ¤ÎÉ÷Ì£¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¡£
¤Ò¤Æù¤Ïè§¤Ç¤ë¤³¤È¤ÇÍ¾Ê¬¤ÊÌý¤ä½¤ß¤¬È´¤±¤ë¡£Ìý¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£¤·¤Ã¤È¤ê´¶¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢¥Ü¥½¤Ä¤«¤º¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
2¿Í¤¬º£Ìë¹ç¤ï¤»¤¿¤ª¼ò
Nobody Brewing by Teenage Brewing
¡ÖTHE FOLK¡×
KANOSALA
¼òÆÝ¤ßÈà½÷¤¬ºî¤ë¡È¤Ä¤Þ¤ß·Ï¥µ¥é¥À¡É¤òInstagram¤ËÅê¹Æ¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï13Ëü¿Í°Ê¾å¡£NICO¤¬Ä´Íý¡¢ISO¤¬»£±Æ¤òÃ´Åö¡£½Ü¤ÎÌîºÚ¤ò»È¤¤¡¢¿©´¶¤äÄ´Ì£ÎÁ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤ª¼ò¤Î¤¿¤á¤Î¥Ø¥ë¥·¡¼¥µ¥é¥À¤òÄó°Æ
