¥·¥ã¥ª¥·¥ã¥ª¤È¥ì¥¤¥ì¥¤¡¢Ãæ¹ñ¡¦»ÍÀî¤Î¡Ö¥Ñ¥ó¥ÀÊÝ¸î¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¡×ÅþÃå¡Ä£±¤«·î¤Ï¸¡±Ö¤Ç³ÖÎ¥
¡¡¡Ú¾å³¤¡áÅÄÂ¼ÈþÊæ¡ÛÃæ¹ñÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤Ï£²£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦¾åÌîÆ°Êª±à¤ÎÁÐ»Ò¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¡¢¥·¥ã¥ª¥·¥ã¥ª¡Ê¥ª¥¹¡Ë¤È¥ì¥¤¥ì¥¤¡Ê¥á¥¹¡Ë¡Ê¤È¤â¤Ë£´ºÐ¡Ë¤¬£²£¸ÆüÌ¤ÌÀ¡¢Ãæ¹ñ»ÍÀî¾ÊÀ®ÅÔ»Ô¤ËÅþÃå¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡£²Æ¬¤Ï£²£·ÆüÌë¡¢À®ÅÄ¶õ¹Á¤òÀìÍÑµ¡¤Ç½ÐÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅìµþÅÔ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²Æ¬¤Ï£²£¸Æü¸áÁ°£µ»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¸áÁ°£¶»þ¡Ëº¢¡¢»ÍÀî¾Ê²í°Â»Ô¤Î¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥ÀÊÝ¸î¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£Æ±¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢Êì¥·¥ó¥·¥ó¡Ê£²£°ºÐ¡Ë¡¢»Ð¥·¥ã¥ó¥·¥ã¥ó¡Ê£¸ºÐ¡Ë¤âÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¡Ö¶ËÌÜ¿·Ê¹¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²Æ¬¤ÏÌó£±¤«·î´Ö¡¢¸¡±Ö¤Î¤¿¤á¤Ë³ÖÎ¥¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢°ìÈÌ¸ø³«¤Î¸¡Æ¤¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦¡£