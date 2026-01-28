TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午前10時22分に、なだれ注意報をむつ市、大間町、東通村、風間浦村、佐井村に発表しました。

【警報エリアを確認】【なだれ注意報】青森県・むつ市、大間町、東通村、風間浦村、佐井村に発表（雪崩注意報） 28日10:22時点

青森県では、大雪やなだれ、電線等への着雪に注意してください。津軽では、高波に注意してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■青森市
□なだれ注意報
　29日にかけて注意

■弘前市
□なだれ注意報
　29日にかけて注意

■黒石市
□なだれ注意報
　29日にかけて注意

■五所川原市
□なだれ注意報
　29日にかけて注意

■十和田市
□なだれ注意報
　29日にかけて注意

■むつ市
□なだれ注意報【発表】
　29日にかけて注意

■つがる市
□なだれ注意報
　29日にかけて注意

■平川市
□なだれ注意報
　29日にかけて注意

■平内町
□なだれ注意報
　29日にかけて注意

■今別町
□なだれ注意報
　29日にかけて注意

■蓬田村
□なだれ注意報
　29日にかけて注意

■外ヶ浜町
□なだれ注意報
　29日にかけて注意

■鰺ヶ沢町
□なだれ注意報
　29日にかけて注意

■深浦町
□なだれ注意報
　29日にかけて注意

■西目屋村
□なだれ注意報
　29日にかけて注意

■大鰐町
□なだれ注意報
　29日にかけて注意

■中泊町
□なだれ注意報
　29日にかけて注意

■野辺地町
□なだれ注意報
　29日にかけて注意

■七戸町
□なだれ注意報
　29日にかけて注意

■横浜町
□なだれ注意報
　29日にかけて注意

■東北町
□なだれ注意報
　29日にかけて注意

■六ヶ所村
□なだれ注意報
　29日にかけて注意

■大間町
□なだれ注意報【発表】
　29日にかけて注意

■東通村
□なだれ注意報【発表】
　29日にかけて注意

■風間浦村
□なだれ注意報【発表】
　29日にかけて注意

■佐井村
□なだれ注意報【発表】
　29日にかけて注意