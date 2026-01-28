【なだれ注意報】青森県・むつ市、大間町、東通村、風間浦村、佐井村に発表（雪崩注意報） 28日10:22時点
気象台は、午前10時22分に、なだれ注意報をむつ市、大間町、東通村、風間浦村、佐井村に発表しました。
青森県では、大雪やなだれ、電線等への着雪に注意してください。津軽では、高波に注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■青森市
□なだれ注意報
29日にかけて注意
■弘前市
□なだれ注意報
29日にかけて注意
■黒石市
□なだれ注意報
29日にかけて注意
■五所川原市
□なだれ注意報
29日にかけて注意
■むつ市
□なだれ注意報【発表】
29日にかけて注意
■つがる市
□なだれ注意報
29日にかけて注意
■平川市
□なだれ注意報
29日にかけて注意
■平内町
□なだれ注意報
29日にかけて注意
■今別町
□なだれ注意報
29日にかけて注意
■蓬田村
□なだれ注意報
29日にかけて注意
■外ヶ浜町
□なだれ注意報
29日にかけて注意
■鰺ヶ沢町
□なだれ注意報
29日にかけて注意
■深浦町
□なだれ注意報
29日にかけて注意
■西目屋村
□なだれ注意報
29日にかけて注意
■大鰐町
□なだれ注意報
29日にかけて注意
■中泊町
□なだれ注意報
29日にかけて注意
■野辺地町
□なだれ注意報
29日にかけて注意
■七戸町
□なだれ注意報
29日にかけて注意
■横浜町
□なだれ注意報
29日にかけて注意
■東北町
□なだれ注意報
29日にかけて注意
■六ヶ所村
□なだれ注意報
29日にかけて注意
■大間町
□なだれ注意報【発表】
29日にかけて注意
■東通村
□なだれ注意報【発表】
29日にかけて注意
■風間浦村
□なだれ注意報【発表】
29日にかけて注意
■佐井村
□なだれ注意報【発表】
29日にかけて注意