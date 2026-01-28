イングランド・プレミアリーグの名門アーセナルに所属するノルウェー代表ＭＦマルティン・ウーデゴール（２７）が今夏の退団を検討している。

スペインメディア「ＦＩＣＨＡＪＥＳ・ＮＥＴ」は「ウーデゴールがアーセナルを退団し、プロとして次のステップを真剣に検討しているというニュースは欧州の移籍市場を揺るがしている」とし「ミケル・アルテタ監督率いるアーセナルはスター選手の移籍の可能性に直面し、財政面と選手活動の両面で岐路に立たされている」と報じた。

ウーデゴールは２０２１年１月にスペイン１部レアル・マドリードから移籍金５０００万ポンド（約１０５億円）でアーセナルに加入し、チームの絶対的な大黒柱として活躍中。同メディアによると、ドイツ１部バイエルン・ミュンヘンとイタリア１部インテルといったビッグクラブが「具体的な関心を寄せている」と指摘した。

アーセナルはこの夏で残り契約期間が２年となるウーデゴールの移籍金について８０００万ポンド（約１６８億円）以下では受け入れない構えという。同メディアは「この移籍はアーナセル史上最高額の移籍となり、ロンドンクラブの移籍記録を上回ることになる」とし「夏の移籍市場はアーセナルにとって大きな転換期となる。信頼できる後継者を見つける必要があるからだ」と伝えていた。